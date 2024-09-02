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02.09.2024, 12:25

Кубок за нами: волейболисты «Каспия» урвали победу

Новости Актау 0 1 050

В этом году Актау принял у себя Кубок РК по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Кубок за нами: волейболисты «Каспия» урвали победу
Кубок за нами: волейболисты «Каспия» урвали победу

Участниками стали игроки из Алматы, Алматинской, Жетысуской и Мангистауской областей. Каждый регион представляли по несколько команд. Основными соперниками нашей мужской команды стали игроки из «Буревестник-1» - члены сборной страны, призеры Азиатских игр. Главными оппонентами женской команды – «Алатау» из Талгара, также члены национальной сборной и участники Азиатских игр.

Генеральными спонсорами соревнований в рамках своего 10-летнего юбилея выступила строительная компания «K7 Group». В прошлом месяце представители компании с руководством и учредителями решили ощутить себя в шкуре волейболистов, проведя игру. Они поняли, что это не так просто, а тем более под палящим солнцем.

Нам очень приятно выступать спонсорами на данном событии. Я думаю, что это не последнее мероприятие в рамках 10-летнего юбилея нашей компании. Мы планируем поэтапно распределять бюджет на соревнования в других видах спорта, - поделился креативный и арт-директор «К7 Group» Арсен Даулетов.

В торжественной обстановке представители «K7 Group» вручили игрокам мужских и женских команд волейбольного клуба «Каспий» по 25 комплектов игровых форм.

Компания «К7 Group” выразила желание стать генеральным спонсором. Нам очень приятно. Для развития в целом обязательно нужна поддержка, и государственная в том числе - подчеркнула заместитель директора волейбольного клуба «Каспий» Динара Токбаева.
 

К сожалению, в игре за третье место среди мужчин наши спортсмены уступили команде «Буревестник-2», можно сказать, почти своим, поскольку один из игроков, а именно Клим Рюхов, бывший воспитанник нашего клуба. А вот в борьбе за Кубок «Каспий-1» в составе Артема Петросянца и Владислава Пустынникова одержали победу со счетом 2:1 над командой «Буревестник-1». Игра была равной. Их соперники - мастера спорта международного класса, однако наши мастера спорта им не уступили. Кстати, игроки волейбольного клуба «Каспий» в 2022 году стали обладателями Кубка РК.

Женская команда - Дана Шингисова и Злата Курнева уступили за выход в финал «Алатау» и за бронзу боролись против «Жетісу», где со счетом 2:1 успешно их обыграли. От спонсора в качестве приза за «Лучшую команду» им вручили по 50 тысяч тенге.

Напоминаем любителям волейбола, что со 2 по 4 сентября на базе спортивного комплекса пройдет третий тур чемпионата РК среди мужских и женских команд.


Айнур Ильясова

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