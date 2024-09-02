У коррупционеров изъять и отдать детям: новая школа в Актау готова к эксплуатации

В августе прошлого года нам сообщили, что в регионе строятся 4 общеобразовательные школы на деньги, изъятые у коррупционеров. Одна из них - средняя школа №24 в 19А микрорайоне уже практически готова. Корреспондент lada.kz решил посмотреть, какие условия созданы для ее будущих учеников.

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Огромная территория, газон, футбольное поле, беговые дорожки, детские площадки, лавочки и навесы. Двор этой школы заметно отличается от привычных среднеобразовательных учреждений. Во внешний облик здания тоже добавлены «изюминки». Помимо яркой расцветки, в глаза бросаются решетки, выполненные в стиле национального орнамента. Отдельное наслаждение - наблюдать за этим зданием в темное время суток.

Внутри школы тоже нет привычных пейзажей. Архитектуру здания в управлении строительства делали с нуля. Говорят, предусмотрели все нюансы: от расположения кабинетов до внутренних деталей - вытяжек, системы безопасности, антивандальных дверей, стен и мебели. Каждый кабинет стилизован под отдельный образовательный предмет.

«Мы объявили конкурс на набор 101 педагога. Он завершился 1 сентября. Потом комиссия примет решение по кандидатам. Эта школа рассчитана на 1200 мест. Планировалось, что здесь будут учиться дети из 5 микрорайонов, но приходят и из других. Уже записались 1900 желающих. В целом внутренние и внешние строительные работы по школе закончены на 100%. Мы со своей стороны занимаемся наймом учителей, обеспечением учебниками детей и последними приготовлениями внутри школы. Еще необходимо какое-то время на документацию. Поэтому, даст Бог, в течение сентября мы примем всех детей и учителей, и начнем занятия», - рассказал доктор наук, директор СШ №24 Алибек Баймуратов.

В кабинетах по труду - швейные машинки и кухонное оборудование для девочек, токарные и слесарные станки для будущих мужчин. Отдельное удивление вызвал кабинет гончарного мастерства. Такого в нашем детстве не было, признаются чиновники. Проектом предусмотрены условия и для детей с особыми потребностями. Пандусы на лестницах и в столовой, лифты для передвижения, широкие коридоры и двери.

«Из фонда поддержки инфраструктуры образования были выделены средства на строительство 4 школ в Мангистауской области. Две в Актау, в 19А и 18 микрорайонах, и две в Мунайлинском районе, селах Кызыл-тобе и Баскудык. Все на 1200 мест. С одинаковыми техспецификациями, но разными строительными компаниями. Все школы уже готовы», - сообщил руководитель отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Тлеужан Мустахин.

В просторном спортзале предусмотрены две современные раздевалки с туалетами и душевыми кабинами. В актовом зале - мягкие кресла с выдвижными столиками. Креативно архитекторы подошли к оформлению библиотеки. Здесь и лаундж зона для свободного чтения и общения, а также небольшой класс для конспектирования или прослушивания лекций.

К слову, от техспецификации застройщик этой школы все же отошел. Не все задачи были выполнены со 100% точностью. Так, вместо положенного линолеума в спортзале был выложен ламинат. Проекторы в кабинетах заменены на сенсорные экраны. Для безопасности учеников на лестничных пролетах установили стилизованные решетки и дополнительное освещение. А для удобства родителей на улице поставили навесы. Если бы все застройщики нарушали изначальные планы заказчиков со знаком «плюс» - проблем было бы меньше. Руководство школы надеется, что первые уроки здесь начнутся в течение месяца. Мы же хотим пожелать бережного отношения к общему имуществу.

Напомним, ранее стало известно о строительстве 4 школ на деньги, конфискованные у коррупционеров и переданные в специальный фонд.