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03.09.2024, 10:44

Жолай Максатбай: Патриотизм - основа устойчивого развития и процветания страны

Новости Актау 0 434

Руководитель Мангистауской военно-патриотической организации «Жас сарбаз» высказал свое мнение о Послании Президента.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Жолай Максатбай Реджепбаевич - председатель Мангистауского областного филиала Республиканского общественного объединения «Молодежное военно-патриотическое движение «Жас сарбаз». Он отметил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Соблюдение закона и порядка в войсках – важнейшая задача. Молодые люди идут в армию, чтобы исполнить свой долг перед Родиной. Для того, чтобы наши юные солдаты без забот выполняли свой долг, в рядах армии должна быть, прежде всего, железная дисциплина. Вооруженные силы и другие силовые структуры должны неукоснительно выполнять это требование». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу регионального управления по вопросам молодежной политики.

По словам Максатбая Жолая, казахстанский патриотизм - основа устойчивого развития и процветания страны. Педагоги, воспитывающие будущее поколение патриотов, сегодня воспитывают учеников, которые будут развивать будущее страны. Он также отметил, что очень важна, прежде всего, подготовка, воспитание учителей военной подготовки, чтобы молодежь выполняла свой долг перед Родиной. 

 Наш народ издревле уделял особое внимание воспитанию детей, потому что он думал о завтрашнем дне и закладывал основы будущего. Сколько наследия оставили наши предки на пути к стабильности нашей страны?! Разве его развитие и процветание состоялось не благодаря этой независимости? Одна из задач, которую сегодня ставит перед системой образования общество и государство – воспитание подростков в духе казахстанского патриотизма и межнационального сотрудничества народов, проживающих в Казахстане. Актуальность этой проблемы возрастает в условиях глобализации современного мира. Это значит, что большое значение в патриотическом воспитании молодежи играет любовь к Родине - знак большого уважения гражданина к своей стране. Главное богатство народа Казахстана - национальное единство, мир и согласие. Защита независимости нашей Родины, работа на ее процветание, воспитание поколений – это особая честь. Поэтому в эту профессию должен идти специалист, достойный своего дела. Помимо поиска пути к сердцу каждого ребенка и пробуждения интереса к занятиям, мы прививаем ему человечность, прививаем патриотизм. Я горжусь тем, что выбрал профессию, которая внесет свой вклад в воспитание молодежи. Горжусь, что являюсь обладателем великой профессии. Быть хорошим учителем, быть честным и образованным, сильным специалистом – вот что должно стать нашей главной целью, - сказал Максатбай Жолай.

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