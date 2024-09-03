Жолай Максатбай: Патриотизм - основа устойчивого развития и процветания страны

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Жолай Максатбай Реджепбаевич - председатель Мангистауского областного филиала Республиканского общественного объединения «Молодежное военно-патриотическое движение «Жас сарбаз». Он отметил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Соблюдение закона и порядка в войсках – важнейшая задача. Молодые люди идут в армию, чтобы исполнить свой долг перед Родиной. Для того, чтобы наши юные солдаты без забот выполняли свой долг, в рядах армии должна быть, прежде всего, железная дисциплина. Вооруженные силы и другие силовые структуры должны неукоснительно выполнять это требование». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу регионального управления по вопросам молодежной политики.

По словам Максатбая Жолая, казахстанский патриотизм - основа устойчивого развития и процветания страны. Педагоги, воспитывающие будущее поколение патриотов, сегодня воспитывают учеников, которые будут развивать будущее страны. Он также отметил, что очень важна, прежде всего, подготовка, воспитание учителей военной подготовки, чтобы молодежь выполняла свой долг перед Родиной.