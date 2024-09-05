Где отключат воду и электроэнергию в Актау 5 сентября

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 5 сентября, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, где отключили воду.

Без питьевой воды остались жители микрорайона "Шыгыс-2". Под ограничением дома на участках с 163 до 167. Ориентировочно до 15 часов временно приостановлено водоснабжение.

В связи с ремонтом техническую воду отключили в 18 и 20 микрорайонах. Под ограничением до 20.00 все дома в 18 микрорайоне и дома №№ 5, 7, 8, 17 в 20 микрорайоне.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано.

В случае отключения электроэнергии жители города могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.