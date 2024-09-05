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05.09.2024, 11:27

Аким Актау призывает жителей города использовать техническую воду для бытовых нужд

Новости Актау 0 5 448 Эшметова Светлана

Это поможет сэкономить питьевую воду и обеспечит её более рациональное использование в условиях возможного дефицита или ограничений, заявил глава города Абилкаир Байпаков журналисту редакции Lada.kz. 

Абилкаир Байпаков. Фото акимата Мангистауской области
Абилкаир Байпаков. Фото акимата Мангистауской области

Аким Актау Абилкаир Байпаков отметил, что в условиях дефицита питьевой воды жителям города следует более рационально её использовать. Он призвал граждан экономить питьевую воду и применять техническую воду для бытовых нужд. Несмотря на дефицит, часть населения продолжает использовать питьевую воду для бытовых нужд. 

Проблемы с 2017–2018 годов идут. Это связанно с большим потреблением воды именно в летний период. Например, в городе проживает свыше 280 тысяч человек, а в летний период это число увеличивается. Поэтому летом мы наблюдаем перебои с подачей, - сказал Абилкаир Байпаков.

Аким Актау признаёт, что проблема с водоснабжением в городе действительно острая, но подчеркивает, что существуют программы для улучшения ситуации. Эти меры направлены на решение текущих проблем и обеспечение более стабильного водоснабжения в будущем.

 В данный момент, надо признать, что ТОО «МАЭК» с задачей обеспечения города водой не справляется. Поэтому у нас есть программа, чтобы реанимировать и модернизировать МАЭК. До этого времени перебои с водой у нас будут. Это горькая правда, но мы от этого никуда не уйдем. Надо потерпеть, когда все планы будут реализованы, мы придем к нормальному обеспечению водой, - говорит глава города. 

По словам Абилкаира Байпакова, ситуация с водой в Актау улучшится уже к ноябрю.

В рамках программы в ноябре-октябре опреснительный завод «Каспий» должен увеличить объем выработки питьевой воды и дополнительно подключить 20 тысяч кубов. В следующем году увеличить объемы выработки воды должны МАЭК и опреснительный завод, который построил частный инвестор. Когда эти работы будут завершены, у нас решится вопрос с перебоями подачи питьевой воды, - разъяснил глава города.

 Аким города также высказался по поводу практики перекрытия дорог жителями.

 Во многих домах не было воды выше пятых этажей, но это не основание, чтобы выходить и перекрывать дороги, которой пользуются все жители и гости города. Поэтому это неправильная позиция.  У нас есть Telegram-чат, где мы отвечаем на вопросы населения. Можно писать свои обращения и жалобы туда, а не выходить на дороги. Мы живем в правовом государстве и все должно решаться в рамках правового поля, - заключил аким Актау.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Аким где живёт работает? Дома и на работе какая вода бежит ?
06.09.2024, 03:25
Coffee
Coffee
Поддерживаю коммент 7 seconds. Пусть аким, пожалуйста, прокомментирует ситуацию с новыми микрорайонами по существу. Раз нехватка питьевой воды, почему продолжают новые дома строить только на питьевой?
05.09.2024, 10:36
7 seconds
7 seconds
А аким в каком Актау живёт? Во всех новых микрорайонах нет технической воды, все автомойки (внутри города, точно) пользуются питьевой водой, все точечно засунутые дома на питьевой воде, Риксос на питьевой воде. Кого он экономить просит? Старые микрорайоны, которые от силы десяток процентов потребляют.
05.09.2024, 09:45
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