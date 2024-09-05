Аким Актау призывает жителей города использовать техническую воду для бытовых нужд

Это поможет сэкономить питьевую воду и обеспечит её более рациональное использование в условиях возможного дефицита или ограничений, заявил глава города Абилкаир Байпаков журналисту редакции Lada.kz.

Абилкаир Байпаков. Фото акимата Мангистауской области

Аким Актау Абилкаир Байпаков отметил, что в условиях дефицита питьевой воды жителям города следует более рационально её использовать. Он призвал граждан экономить питьевую воду и применять техническую воду для бытовых нужд. Несмотря на дефицит, часть населения продолжает использовать питьевую воду для бытовых нужд.

Проблемы с 2017–2018 годов идут. Это связанно с большим потреблением воды именно в летний период. Например, в городе проживает свыше 280 тысяч человек, а в летний период это число увеличивается. Поэтому летом мы наблюдаем перебои с подачей, - сказал Абилкаир Байпаков.

Аким Актау признаёт, что проблема с водоснабжением в городе действительно острая, но подчеркивает, что существуют программы для улучшения ситуации. Эти меры направлены на решение текущих проблем и обеспечение более стабильного водоснабжения в будущем.

В данный момент, надо признать, что ТОО «МАЭК» с задачей обеспечения города водой не справляется. Поэтому у нас есть программа, чтобы реанимировать и модернизировать МАЭК. До этого времени перебои с водой у нас будут. Это горькая правда, но мы от этого никуда не уйдем. Надо потерпеть, когда все планы будут реализованы, мы придем к нормальному обеспечению водой, - говорит глава города.

По словам Абилкаира Байпакова, ситуация с водой в Актау улучшится уже к ноябрю.

В рамках программы в ноябре-октябре опреснительный завод «Каспий» должен увеличить объем выработки питьевой воды и дополнительно подключить 20 тысяч кубов. В следующем году увеличить объемы выработки воды должны МАЭК и опреснительный завод, который построил частный инвестор. Когда эти работы будут завершены, у нас решится вопрос с перебоями подачи питьевой воды, - разъяснил глава города.

Аким города также высказался по поводу практики перекрытия дорог жителями.