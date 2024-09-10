В Актау перекроют дорогу между 29 и 30 микрорайонами

В Актау в связи со средним ремонтом дорог временно закроют одно направление дороги между 30 и 29 микрорайонами, сообщает пресс-служба акимата города.

фото с сайта invite.viber.com

В областном центре ведутся работы по асфальтированию дороги между микрорайонами 30 и 29. В связи с этим с 9 по 22 сентября в вечернее время одно направление дороги будет временно закрыто.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.