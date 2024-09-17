Плановые отключения воды и электроэнергии 17 сентября в Актау

В каких микрорайонах города сегодня, 17 сентября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, что в связи с ремонтом без питьевой и технической воды остались жители следующих микрорайонов:

- 1 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 10, 11, детский неврологический диспансер, ориентировочно до 17.00;

- 18 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением все дома;

- 20 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением дома №№ 5, 7, 8, 17.

В ГКП «АУЭС» сообщили, сегодня, 17 сентября, в связи с проведением аварийных ремонтных работ на подстанции ТП13-16 в 13-м микрорайоне с 09:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии. Под ограничением жилые дома: 1А, 1Б, 6, 7А, 7В.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

Лиана Рязанцева