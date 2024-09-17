Так в Актау отпразднуем День города

В Актау с 19 по 22 сентября пройдут торжественные мероприятия, сообщает пресс-служба акимата города.

фото из архива Лады

Пресс-служба администрации областного центра опубликовала программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

«Ко Дню города будет организован ряд праздничных мероприятий. Приглашаем всех горожан принять участие в культурных мероприятиях. С Днем города!», - сказал руководитель Актауского городского отдела культуры, физической культуры и спорта Нурболат Мусагалиев.

Так, в этот четверг, 19 сентября, в 16:00 часов в культурно-досуговом комплексе имени Абая состоится торжественное собрание, посвященное Дню города.

В пятницу, 20 сентября, в 19:00 часов на площади амфитеатра в 15 микрорайоне состоится праздничный концерт лауреатов юношеского фестиваля искусств «Ақтау жұлдыздары». Чуть позже, в 20:00 часов, там же начнется вечер классической музыки «Ақмаржан қала-Актау».

В субботу, 21 сентября, в 15:00 состоится автофест, посвященный Дню города. А в 19:00 на площади амфитеатра пройдет заключительный гала-концерт «Ару қалам Ақтау!» с участием популярных звезд эстрады.

В воскресенье, 22 сентября, на площадке амфитеатра в 19:00 часов состоится фестиваль мобилографов «Aktau mobfest».