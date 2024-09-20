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20.09.2024, 09:35

Плановые отключения воды и электроэнергии 20 сентября в Актау

Новости Актау 0 3 474 Лиана Рязанцева

В каких микрорайонах города сегодня, 20 сентября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах. 

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, в каких микрорайонах города сегодня, 20 сентября, ожидаются плановые отключения водоснабжения.

Питьевое водоснабжение отключили в двух микрорайонах:

- 17 микрорайон, под ограничением дома №№ 90–96, 101–104, магазин «Нур», клиника «Ясин». Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 17.00;

- 8 микрорайон, под ограничением дома №№ 11, 18, 19, 21, 22, 23. Ориентировочно до 18.00.

Техническое водоснабжение в связи с порывами и ремонтными работами отключили в следующих микрорайонах:

- 6 микрорайон, под ограничением дом № 11, ориентировочно до 18.00;

- 8 микрорайон, под ограничением дома №№ 11, 18, 19, 21, 22, 23, ориентировочно до 18.00;

- 27 микрорайон, под ограничением дома №№ 15, 64, 65, ориентировочно до 17.00;

- 30 микрорайон, под ограничением дом № 166, ориентировочно до 20.00;

- 15 микрорайон, под ограничением дом № 42, 43, ориентировочно до 20.00.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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