Полиция Мангистау распродает старые автомобили на аукционе

На сайте электронного аукциона Lada.kz обнаружила 28 объявлений о продаже старых спецавто, находящихся на балансе департамента полиции Мангистауской области. Ведомство не только распродает свой транспорт, но и закупило уже новые машины стоимостью от 7 до 29 миллионов тенге каждая.

Скриншот с сайта http/e-auction.gosreestr.kz

Полицейское ведомство региона распродает использованные автомобили - спецтранспорт собираются реализовать через электронный аукцион. Это специальный сайт, где госорганы и не только распродают имущество. ДП Мангистауской области выставил на продажу 28 авто разных марок - в основном это старые УАЗы, ГАЗ и LADA. Есть машины и поновее - Kia Sportage, IVECO A50.13, KIA GADENZA, RAVON NEXIA R3 и SKODA SUPERB B6. На многих из них сохранилась эмблема полиции.

В зависимости от состояния транспорта указаны их стартовые цены: дороже всего оценили легковой автомобиль марки Kia Sportage 2014 года выпуска - в 6,1 миллиона тенге. Оценщики написали, что транспорт в удовлетворительном состоянии. Впрочем, такую характеристику дали большинству выставленных на торги машин. Только 10 из них - в аварийном состоянии. Их стартовая цена, соответственно, намного ниже. Меньше всего на аукционе просят за автомобиль LADA 21703114, 2010 года выпуска - 61 538 тенге. Судя по фото, транспорт совершенно не пригоден к эксплуатации - его продают практически в разобранном виде.

Сам аукцион состоится 24 сентября в 11:00 утра. А пока идет прием заявок. Торги пройдут по английском методу - на повышение цены. Кто больше предложит, тому и продадут лот. Если сложить стартовую стоимость всех машин, то департамент полиции может выручить за них, как минимум, 45 миллионов тенге.

Правда, за автопарк мангистауских полицейских переживать не стоит. Ведомство без транспорта не останется. Департамент уже закупил 36 новых автомобилей с начала года. Эту информацию мы нашли на сайте госзакупок. Легковые автомобили стоимостью от 7 миллионов тенге и выше, кроссоверы за 14 миллионов тенге, микроавтобусы за 17 миллионов тенге пополнили автопарк ДП области.

Кроме того, в июле полицейские закупили два новеньких спецавто для перевозки задержанных - каждое из них обошлось бюджету в 29 миллионов тенге.