Эти компании имеют право проводить дезинфекцию в Мангистау: официальный список

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области опубликовал официальный перечень организаций, получивших лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в сфере здравоохранения, передаёт Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

По информации департамента, в Мангистауской области официально оказывать услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации имеют право 15 лицензированных компаний.

В список вошли:

РГК на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Мангистауской области, директор Набиев Вагиф Пашаоглы;

ТОО «Мангистау-Санацня-Актау», руководитель Рябов Аркадий Вячеславович;

ТОО «Медик-Гигиенист», руководитель Смирнова Ольга Васильевна,

ТОО «Каспий Строй Консалтинг», руководитель Сенгирбаев Жасулан Шахтыбаевич;

Медицинское учреждение «Дезинфекция», руководитель Балгазнева Озипа Балкибековна;

Медицинское учреждение «Дезинфекция», руководитель Уралова Айша Рамазановна;

ТОО «Медсервис KZ», директор Шамшадинова Майра Аманжоловна;

ИП «ПрофДезАктау», директор Лисунова Татьяна Анатольевна;

Учреждение «Дезинфекция - Темиржолы», директор Бектурганова Аманкул Серікбайкызы;

ИП «DEZPROF.KZ», директор Суиншбаев Гасан Джаванширович;

ТОО «ECO Cliningkz», директор Адылбекова Дина Алтынбековна;

ТОО «БМ Экспертиза», директор Изжан Айнур Усенкызы;

ИП «Ozonarius», директор Мырзабаева Жан Базаргалневна;

ИП «Рауда», руководитель Магзомова Айдана Биржановна;

ТОО «Единая Служба СЭС», директор Берднев Асхат Аскарович.

В департаменте рекомендуют жителям и организациям пользоваться услугами только лицензированных компаний, имеющих официальное разрешение на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Для справки