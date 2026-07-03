Эти компании имеют право проводить дезинфекцию в Мангистау: официальный список

По информации департамента, в Мангистауской области официально оказывать услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации имеют право 15 лицензированных компаний.
В список вошли:
- РГК на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Мангистауской области, директор Набиев Вагиф Пашаоглы;
- ТОО «Мангистау-Санацня-Актау», руководитель Рябов Аркадий Вячеславович;
- ТОО «Медик-Гигиенист», руководитель Смирнова Ольга Васильевна,
- ТОО «Каспий Строй Консалтинг», руководитель Сенгирбаев Жасулан Шахтыбаевич;
- Медицинское учреждение «Дезинфекция», руководитель Балгазнева Озипа Балкибековна;
- Медицинское учреждение «Дезинфекция», руководитель Уралова Айша Рамазановна;
- ТОО «Медсервис KZ», директор Шамшадинова Майра Аманжоловна;
- ИП «ПрофДезАктау», директор Лисунова Татьяна Анатольевна;
- Учреждение «Дезинфекция - Темиржолы», директор Бектурганова Аманкул Серікбайкызы;
- ИП «DEZPROF.KZ», директор Суиншбаев Гасан Джаванширович;
- ТОО «ECO Cliningkz», директор Адылбекова Дина Алтынбековна;
- ТОО «БМ Экспертиза», директор Изжан Айнур Усенкызы;
- ИП «Ozonarius», директор Мырзабаева Жан Базаргалневна;
- ИП «Рауда», руководитель Магзомова Айдана Биржановна;
- ТОО «Единая Служба СЭС», директор Берднев Асхат Аскарович.
В департаменте рекомендуют жителям и организациям пользоваться услугами только лицензированных компаний, имеющих официальное разрешение на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Для справки
- Дезинсекция — это уничтожение насекомых (клопов, тараканов, муравьев).
- Дератизация — это борьба с грызунами (крысами и мышами).
- Дезинфекция — это очистка от опасных микробов, вирусов и плесени.
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