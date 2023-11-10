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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 08:40

Просмотров: 1576

Смертельное отравление двух детей средством от клопов в Актау: Почему не арестовали соседку?

В отношении владелицы квартиры, которая травила клопов неизвестным веществом, мера пресечения все еще не избрана. Женщина находится на свободе. Проводятся следственные мероприятия. Об этом рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Дом в 7 микрорайоне Актау, где произошло ЧП. Фото из архива Lada.kz
Какие меры предпринимаются по делу о смертельном отравлении двух детей в 7 микрорайоне Актау, рассказали полицейские.

Факт отравления со смертельным исходом зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначена экспертиза, результаты которой будут направлены в суд для избрания меры пресечения в отношении фигурантов дела.

- Заключение экспертизы еще не готово. Только после того, как будут результаты, встанет вопрос о санкционировании меры пресечения в отношении фигурантов дела, - прокомментировали в полиции.


22 октября стало известно о смерти двух детей в Актау в результате отравления. Оказалось, что соседка решила самостоятельно избавиться от клопов и тараканов. Женщина оставила дома более 30 таблеток для дезинсекции и покинула квартиру, не предупредив соседей, которые жили этажом выше.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
шаман (Посетители) Сегодня, 11:19
PUZIK,
она конечно причастна к смерти детей но сделала это не предумышленно, в первую очередь надо сажать тех кто продает эту химию

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Галина63
  • babe
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 10:31
Только у нас в Казахстане такое может быть. Эта тварь убила двух деток и все ещё на свободе. Даже не под домашним арестом а просто продолжает жить в свое удовольствие не обращая внимерия на то что она Убийца
 
 

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