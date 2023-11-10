Смертельное отравление двух детей средством от клопов в Актау: Почему не арестовали соседку?

- Заключение экспертизы еще не готово. Только после того, как будут результаты, встанет вопрос о санкционировании меры пресечения в отношении фигурантов дела, - прокомментировали в полиции.

Какие меры предпринимаются по делу о смертельном отравлении двух детей в 7 микрорайоне Актау, рассказали полицейские.Факт отравления со смертельным исходом зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначена экспертиза, результаты которой будут направлены в суд для избрания меры пресечения в отношении фигурантов дела.22 октября стало известно о смерти двух детей в Актау в результате отравления. Оказалось, что соседка решила самостоятельно избавиться от клопов и тараканов. Женщина оставила дома более 30 таблеток для дезинсекции и покинула квартиру, не предупредив соседей, которые жили этажом выше.