Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 22 Октября
+15...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.06 KZT
  • €1 = 507.23 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 3089

Двое детей погибли после травли клопов в Актау: ещё один ребёнок с матерью в реанимации

Трагический случай произошёл в доме №14 в 7 микрорайоне.

Фото автора
У жильцов дома удалось выяснить, что хозяйка одной из квартир 20 октября якобы проводила травлю клопов. В специализированную службу она не обращалась. Средства для дезинсекции она якобы приобрела в Алматы. Соседи, как оказалось, не были оповещены об этом, как и ПКСК «Галия», находящийся в этом же доме. На следующее утро скончались двое малолетних детей из квартиры этажом выше. Фельдшерам их спасти не удалось. В детскую больницу из этой же семьи попали ещё двое несовершеннолетних детей.

Двое детей погибли после травли клопов в Актау: ещё один ребёнок с матерью в реанимации


Подробности несчастного случая рассказала младшая сестра пострадавшей Нурсауле.

Двое детей погибли после травли клопов в Актау: ещё один ребёнок с матерью в реанимации


- После травли клопов владелица квартиры на восьмом этаже закрыла дверь и ушла.
Могла бы предупредить. Неужели, не стали уроком трагедии с той же дезинсекцией во 2 микрорайоне, в селе Мангистау? – со слезами говорит Нурсауле.


Сестра Нурсауле в настоящее время находится в реанимации с младшим сыном. Старшей дочери стало немного лучше, но она по-прежнему в детской больнице.

Погибшие дети 10 месяцев и 2,5 года в морге.

По словам женщины, хозяйка квартиры, якобы, устроившая травлю клопов, на данный момент на допросе в полиции.

В областной детской больнице сообщили, что состояние мальчика крайне тяжёлое.
Лечение проводится в полном объёме. Второй ребёнок в отделении в стабильно тяжёлом состоянии.

По информации департамента полиции региона, 21 октября в 08:50 на пульт дежурного 102 поступил вызов в один из домов 7 микрорайона.

На вызов выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 года рождения. Также пять человек были доставлены в больницу.

Как выяснилось, владелица квартиры этажом ниже потравила свою квартиру от клопов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Назначена экспертиза.

- Призываем осуществлять травлю насекомых только с привлечением специалистов, - обратились в полиции.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:48
Привлечь к уголовной ответственности, всех причастных прямо и косвенно!!!
Неужели жизнь ничему не учит?! Никого? Надо законы менять или как то исправлять подобные трагедии!!! Мы уже чечётку палящим на этих граблях angry

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Iron man
  • Ирон
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 18:34
Тварь. Посадить !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Iron man
  • Coffee
  • Kain-Livesy
 Банкир (Посетители) Сегодня, 18:31
Писец, трудно оповестить соседей??? Это можно считать убийством.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Белое ☀️
  • motor
  • Космос
  • Банкир
  • Iron man
  • Coffee
  • Kain-Livesy
  • Имярек
  • alixah
 Argallo (Посетители) Сегодня, 17:11
Ебанашка. Живешь неизвестно с какими безумными людьми через стену...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика