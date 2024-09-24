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24.09.2024, 17:31

В Актау без перемен: жители вновь жалуются на гуляющих по городу лошадей

Новости Актау 0 828 Наталья Вронская

Выгул лошадей внутри нижних микрорайонов уже стал привычным для жителей областного центра. Крупный скот изо дня в день приходит на излюбленные места выпаса. Люди говорят, что устали от неприятного запаха, более того, животные пугают детей.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

В редакцию lada.kz обратились жители 1 микрорайона, возмущенные вынужденным соседством с лошадьми.

«Возле клиники SofieMed каждый день пасутся лошади. Там через дорогу порыв, вода, они и устроили себе водопой. Дети бояться мимо ходить. Два дня подряд звоню в «102», меня перенаправляют в акимат, там говорят, что разыщут хозяев, но воз и ныне там», - говорит местный житель.

В местном акимате сообщили, что занимаются поиском хозяина лошадей, чтобы в последующем совместно с полицейскими привлечь его к административной ответственности, и обязать следить за своими животными. Пока же  владелец не найден, сделать что-либо с лошадьми они не могут.

Напомним, это не первое обращение от жителей. Ранее подобные жалобы писали люди, проживающие в 3 микрорайоне.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Andrew110
Andrew110
Что за глупости они говорят в акимате? А если дикое животное забежит в город и будет пугать жителей, они тоже скажут - "у него нет хозяина и сделать ничего не можем"? А если у лошадей нет хозяина? Браслет для отбывающих домашний арест нацепите лошади на ногу и узнаете где её хозяин.
25.09.2024, 03:41
Базелик
Базелик
Усыплять, только усыплять как собак! А в чём разница? Вы говорите что собаки кусаются, так лошадь может запросто лягнуть и убить человека, ребенка. Так что всё честно и справедливо,
24.09.2024, 12:42
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