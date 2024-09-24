В Актау без перемен: жители вновь жалуются на гуляющих по городу лошадей

Выгул лошадей внутри нижних микрорайонов уже стал привычным для жителей областного центра. Крупный скот изо дня в день приходит на излюбленные места выпаса. Люди говорят, что устали от неприятного запаха, более того, животные пугают детей.

фото прислано жителями

В редакцию lada.kz обратились жители 1 микрорайона, возмущенные вынужденным соседством с лошадьми.

«Возле клиники SofieMed каждый день пасутся лошади. Там через дорогу порыв, вода, они и устроили себе водопой. Дети бояться мимо ходить. Два дня подряд звоню в «102», меня перенаправляют в акимат, там говорят, что разыщут хозяев, но воз и ныне там», - говорит местный житель.

В местном акимате сообщили, что занимаются поиском хозяина лошадей, чтобы в последующем совместно с полицейскими привлечь его к административной ответственности, и обязать следить за своими животными. Пока же владелец не найден, сделать что-либо с лошадьми они не могут.

Напомним, это не первое обращение от жителей. Ранее подобные жалобы писали люди, проживающие в 3 микрорайоне.