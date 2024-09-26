На автодороге Жанаозен-Кендерли-граница с Туркменистаном проведут средний ремонт

Об этом было сообщено в ходе рабочего визита Премьер-Министра Казахстана Олжаса Бектенова в Мангистаускую область.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Средний ремонт будет проведен на автомобильной дороге Жанаозен-Кендерли-граница с Туркменистаном общей протяженностью 156 километров. Это будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала курортной зоны Кендерли и Мангистауской области.

Повреждена часть автодороги IV технической категории. Здесь в рамках ремонтных работ планируется укрепить структуру дорожного покрытия и обновить его.

Курортная зона Кендерли – одно из популярных мест отдыха Мангистауской области. Руководители региона рассказали Олжасу Бектенову о планах по реализации основных инфраструктурных проектов, направленных на увеличение количества туристов. В рамках плана планируется построить международный аэропорт в Кендерли. Кроме того, ведется строительство опреснительного завода мощностью 50 000 м3 в сутки.