Жители 12 микрорайона Актау требуют отремонтировать детскую плошадку

Жители 12 микрорайона продемонстрировали, в каких условиях играют их дети.

«Мы живем в 21А доме, площадке нашей уже много лет. Она пришла в негодность. Кое-где за эти годы по 2-3 раза ремонтировали, а у нас никогда. Конечно, играть здесь не только неприятно, но и опасно. Сейчас много где меняют площадки, причем, даже те, что лучше нашей в разы, а до нас никто так и не дошел», - говорят люди.