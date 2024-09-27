18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.54
533.76
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.09.2024, 12:54

Жители 12 микрорайона Актау требуют отремонтировать детскую плошадку

Новости Актау 0 665 Наталья Вронская

Жильцы 12 микрорайона продемонстрировали в чате акимата Мангистауской области состояние детской площадки. Разрушенные качели, лавочки, убогое покрытие - люди обратились к властям с просьбой заменить конструкции. В акимате города прокомментировали ситуацию.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

Жители 12 микрорайона продемонстрировали, в каких условиях играют их дети.

«Мы живем в 21А доме, площадке нашей уже много лет. Она пришла в негодность. Кое-где за эти годы по 2-3 раза ремонтировали, а  у нас никогда. Конечно, играть здесь не только неприятно, но и опасно. Сейчас много где меняют площадки, причем, даже те, что лучше нашей в разы, а до нас никто так и не дошел», - говорят люди.

В акимате поспешили успокоить горожан. По их словам, данная площадка также стоит в списке на ближайшую замену.

«В настоящее время в Актау ведется строительство 80 детских и 50 спортплощадок. Данная детская площадка имеется в списке, и в ближайшее время будет заменена», - сообщили в отделе ЖКХ города.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
По санитарным нормам мусорные контейнеры должны находиться не менее чем за 25 метров от детских площадок! На это внимание не надо обращать? Или потом будете шкнить когда сделают площадку?
27.09.2024, 09:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?