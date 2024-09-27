Жители 12 микрорайона Актау требуют отремонтировать детскую плошадку

Жильцы 12 микрорайона продемонстрировали в чате акимата Мангистауской области состояние детской площадки. Разрушенные качели, лавочки, убогое покрытие - люди обратились к властям с просьбой заменить конструкции. В акимате города прокомментировали ситуацию.
Жители 12 микрорайона продемонстрировали, в каких условиях играют их дети.
«Мы живем в 21А доме, площадке нашей уже много лет. Она пришла в негодность. Кое-где за эти годы по 2-3 раза ремонтировали, а у нас никогда. Конечно, играть здесь не только неприятно, но и опасно. Сейчас много где меняют площадки, причем, даже те, что лучше нашей в разы, а до нас никто так и не дошел», - говорят люди.
В акимате поспешили успокоить горожан. По их словам, данная площадка также стоит в списке на ближайшую замену.
«В настоящее время в Актау ведется строительство 80 детских и 50 спортплощадок. Данная детская площадка имеется в списке, и в ближайшее время будет заменена», - сообщили в отделе ЖКХ города.
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