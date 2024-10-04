Зима близко: в домах Актау установили 442 автоматизированных узла теплоуправления

В областном центре продолжают готовиться к холодам. Так, в жилых домах, где в прошлом сезоне часто происходили перебои с теплоснабжением, устанавливают автоматизированные узлы теплоснабжения. Всего в планах охватить 490 установок, уже поставлено 442 устройства, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау

Работы по установке автоматизированных узлов управления теплом охватывают 12 микрорайонов Актау. Как сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Нурбол Адилов, такие системы уже установлены в нескольких жилых домах по всему городу, что способствует повышению энергоэффективности и улучшению качества отопления.

«На сегодняшний день в Актау установлено 442 автоматизированных узла управления теплом в жилых домах микрорайонов 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 26 и 27, которые сталкиваются с дефицитом тепла. До начала отопительного сезона планируется завершить установку таких узлов во всех необходимых домах. В зимний период город часто сталкивается с нестабильной температурой воздуха, что приводит к нехватке тепла в некоторых домах. В прошлом году в рамках пилотного проекта в доме №37 27 микрорайона был установлен автоматизированный узел управления теплом с датчиком внешнего контроля, который поддерживает стабильную температуру в квартирах, что позволило эффективно решить проблему нехватки тепла», - сказал главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Нурбол Адилов.

Всего, по информации акимата, установками будут охвачены 400 домов, в некоторых необходимо по несколько автоматизированных узлов теплоснабжения.