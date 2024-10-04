Динара Жумашева покидает пост руководителя областного управления образования Мангистау

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В Мангистауской области она проработала 22 года. В своем обращении к коллегам и землякам Динара Жумашева рассказала о приятных моментах и сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться, пожелала удачи и благополучия. Причину ухода не назвала.

«Уважаемые земляки, коллеги! Я завершила свою карьеру в должности руководителя управления образования Мангистауской области. Я дважды занимала этот пост. Каждый этап был по-своему особенным, сочетал в себе трудности и радости. Я приобрела новых коллег, преданных друзей и старших товарищей, на которых можно равняться. Я научилась вставать и двигаться вперед, когда споткнулась, стала спокойно принимать справедливую критику, усердно работать над достижением целей и результатов. Я укрепила свои знания и опыт, научилась делиться радостью, а когда было трудно — набираться сил. Получала награды разного уровня. Самое главное — я честно служила своей стране и сфере образования, вкладывая все свои силы в государственную службу. Из 27 лет моего трудового стажа 22 года были посвящены Мангистау. Я благодарна Всевышнему за возможность работать на этой священной земле и руководителям, которые доверили мне эту должность и оценили мой труд, старшим, которые делились мудрыми советами, народу, который поддерживал, и коллегам, которые были рядом», - рассказала Динара Жумашева.

По словам теперь уже бывшего руководителя управления образования, работа в этой сфере непростая, часто ей приходилось сталкиваться с несправедливостью и даже буллингом.

«Я глубоко благодарна своим родителям, которые дали мне жизнь и возможность получить образование, привили мне честность, человечность, простоту и скромность, стремление к знаниям, любовь к детям и способность работать от всего сердца. Я преклоняюсь перед своими братьями и родственниками, которые гордятся мной и мотивируют меня, а также перед преданными друзьями. Не скрою, я видела и несправедливость, и лицемерие со стороны некоторых, предательство и дружбу ради выгоды, людей, ставящих свои личные интересы выше всего, тех, кто искал «справедливость», выступая против нее, намеренно организованные проверки и интриги, буллинг со стороны тех, кто использовал свое служебное положение, и «мужчин», которые, сражаясь с женщиной, ощущали себя героями. Но, я также поняла, что без этого не обходится жизнь, общество и служба. Мой отец всегда говорил: «Отвечай добром на зло» и «Если не можешь простить незнание, где же твое знание?» Поэтому у меня нет обид в душе и сожалений в сердце. Для меня важны спокойствие в моей большой стране и искреннее уважение в маленьком Мангистауском крае, и чтобы люди правильно приветствовали друг друга. Я надеюсь, что сфера образования будет и дальше активно развиваться, а успехи наших детей будут приумножаться! Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ — в мире! Пусть нам суждено встретиться снова в светлые и радостные дни!» - завершила свое послание землякам Динара Жумашева.

На должность руководителя управления образования Динару Жумашеву назначили в 2022 году. Это было ее повторное назначение на данный пост. Ранее она занимала его с 2011 по 2015 годы.

Динара Жумашева имеет высшее образование по специальностям «учитель истории» и «юрист», магистр исторических наук.

Трудовую деятельность начала в 1997 году учителем истории и экономики в средней школе.

2002 - 2006 гг. - главный специалист в департаменте образования Мангистауской области.

2006 - 2009 гг. – начальник отдела, заместитель руководителя в управлении по развитию языков Мангистауской области.

2009 - 2010 гг. - руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистауской области.

2010 - 2011 гг. - начальник Актауского городского отдела образования.

2011 - 2015 гг. - руководитель управления образования Мангистауской области.

2015 - 2017 гг. - директор Регионального центра «Обучение языкам, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих».

2017 - 2018 гг. – директор Мангистауского областного филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

С марта 2018 года работала советником генерального директора по связям с общественностью национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот».

С 2022 года по настоящее время возглавляла управление образования в Мангистауской области.