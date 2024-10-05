В Актау временно перекроют перекресток возле торгового центра «Олжа»

В областном центре временно перекроют дорогу на перекрестке между микрорайонами 30, 29, 19 и 28, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото Pexels.com

В Актау в 31А микрорайоне проводится средний ремонт автомобильной дороги от здания «Кеден» до торгового центра «Байтерек». В связи с этим перекрестки между микрорайонами 30, 29, 19 и 28 будут временно закрыты с 21:00 4 октября до 15:00 5 октября.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.