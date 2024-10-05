Исполнили маленькую мечту: видео c ребенком и полицейским умилило жителей Актау

В Сети завирусилось видео с реакцией девочки на проявленную доброжелательность со стороны стража порядка.

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На видео маленькая девочка подбегает к пешему наряду на набережной и просит у полицейского кепку. Страж порядка снял ее и надел ребенку на голову. Довольная девочка пробежалась в головном уборе и вернула его обратно. Многих пользователей умилила реакция обеих сторон.