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10.10.2024, 14:49

Мангистау вошел в тройку регионов с низким коэффициентом смертности

Новости Актау 0 772 Наталья Вронская

Аналитический портал finprom.kz проанализировал измнение стоимости ритуальных услуг в стране, а также опубликовал коэффициенты смертности по регионам Казахстана. По их данным Мангистау входит в тройку областей с самыми низкими показателями.

фото из архива Лады
фото из архива Лады

По итогам первого полугодия 2024 года объём услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности в РК составил 2,9 млрд тг — на 19,2% меньше, чем годом ранее. В целом с пикового 2022 года объём услуг в этой сфере сокращается.

Стоимость ритуальных услуг по итогам сентября текущего года увеличилась в годовой динамике на 11,6%.

При этом в ряде регионов был отмечен колоссальный рост цен, заметно превышающий среднереспубликанский. Так, в Западно-Казахстанской области ритуальные услуги подорожали сразу на 87,7% за год, в Жетысуской — на 33,3%, в Астане — на 30,3%, в Мангистауской области — на 27,9%, в Костанайской — на 25,5%, в Карагандинской — на 25%, в Абайской области — на 23,2%. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жамбылской области: на 1,2%.

При этом в половине регионов страны — в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте — цены остались на уровне прошлогодних.

Приведём печальную статистику по смертности. За январь–июль текущего года в Казахстане ушли из жизни 78 тыс. человек — на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Самый заметный показатель был зафиксирован в Алматы: 7,1 тыс. умерших, годовой рост — на 4,6%. Далее идут Карагандинская (6,3 тыс. человек, плюс 1,8% за год) и Туркестанская (5,9 тыс. человек) области. Наименьшие показатели наблюдались в Улытауской, Атырауской и Мангистауской областях.

Коэффициент смертности за семь месяцев текущего года составил 6,64 на 1000 человек. Наибольшие показатели были отмечены в Северо-Казахстанской (11,65), Восточно-Казахстанской (11,49) и Костанайской (10,16) областях, наименьшие — в столице (3,88), Шымкенте (4,04) и Мангистауской области (4,65).

 

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