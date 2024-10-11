18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.84
536.88
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.10.2024, 08:30

Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ

Новости Актау 0 9 255 Бекболаева Динара

Сотрудники ТЧЭ-6 Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо записали видеообращение к Президенту Казахстана и председателю правления «Казахстан темир жолы». Работники требуют повысить им заработные платы. Lada.kz связалась с одним из машинистов.

Скриншот с видеообращения сотрудников депо
Скриншот с видеообращения сотрудников депо

Накануне в соцсетях появилось видео, где пара десятков сотрудников ТЧЭ-6 Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо обращаются к Касым-Жомарту Токаеву и к главе КТЖ Нурлану Сауранбаеву. Они требуют пересмотреть тарифный план по заработной плате работников депо. Машинисты пожаловались на инфляцию в стране.

Как рассказал нам сотрудник по имени Канат, он и его коллеги стали получать зарплаты, несоразмерные их работе.

Сейчас вместе с переработкой мы находимся у руля поезда по 230-250 часов в месяц. А норма составляет 170 часов. Работаем больше, а получаем, как раньше. К примеру, у работников Бейнеуского и Шалкарского депо зарплаты выросли. Они раньше меньше нас получали. То, что ежегодно повышают нам заработные платы на 13% - это не ощущается из-за инфляции, - пожаловался Канат.

Он рассказал, что сейчас получает 750 тысяч тенге в месяц. Однако, по его словам, этого недостаточно.

Редакция Lada.kz обратилась в КТЖ за комментарием, но ответа от нацкомпании пока не последовало.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
motor
motor
На тои и садака не хватает в реале
11.10.2024, 06:31
Кинст
Кинст
К тому же не надо путать... Условия труда в Бейнеуском депо и Шалкарском - там магистральные перевозки на длинные участки перегонов, составы и грузовые, и пассажирские поезда... А тут, грубо говоря, от одного склада до другого (сортировочная морпорта, например). Расстояния другие, перегоны по километражу другие, а это тоже влияет на заработную плату.
11.10.2024, 04:58
Кинст
Кинст
Однако.... 750 тысяч в месяц и этого мало.... Тут комментировать не надо даже... На тои ходить меньше нужно )))))
11.10.2024, 04:55
Adai11
Adai11
750 тыс, мне бы такую - не жаловался бы
11.10.2024, 03:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?