Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ

Сотрудники ТЧЭ-6 Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо записали видеообращение к Президенту Казахстана и председателю правления «Казахстан темир жолы». Работники требуют повысить им заработные платы. Lada.kz связалась с одним из машинистов.

Скриншот с видеообращения сотрудников депо

Накануне в соцсетях появилось видео, где пара десятков сотрудников ТЧЭ-6 Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо обращаются к Касым-Жомарту Токаеву и к главе КТЖ Нурлану Сауранбаеву. Они требуют пересмотреть тарифный план по заработной плате работников депо. Машинисты пожаловались на инфляцию в стране.

Как рассказал нам сотрудник по имени Канат, он и его коллеги стали получать зарплаты, несоразмерные их работе.

Сейчас вместе с переработкой мы находимся у руля поезда по 230-250 часов в месяц. А норма составляет 170 часов. Работаем больше, а получаем, как раньше. К примеру, у работников Бейнеуского и Шалкарского депо зарплаты выросли. Они раньше меньше нас получали. То, что ежегодно повышают нам заработные платы на 13% - это не ощущается из-за инфляции, - пожаловался Канат.

Он рассказал, что сейчас получает 750 тысяч тенге в месяц. Однако, по его словам, этого недостаточно.

Редакция Lada.kz обратилась в КТЖ за комментарием, но ответа от нацкомпании пока не последовало.