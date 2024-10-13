300 участников и 17 профессий: подведены итоги конкурса «Үздік маман»

Своё мастерство в состязании продемонстрировали 300 участников, представляющих 17 профессий нефтегазового комплекса. В этом году конкурс стал ещё масштабнее, поскольку в нём приняли участие и сотрудники KMG International из Румынии. Участники финальных соревнований являются победителями первого этапа среди своих коллективов.

Глава КМГ Асхат Хасенов на церемонии закрытия поздравил с проведением конкурса, отметив, что все участники показали хороший результат и высокий уровень профессионализма.

КазМунайГаз» и все его дочерние предприятия играют ключевую роль в развитии экономики страны. В регионах активно реализуются масштабные социальные проекты, направленные на повышение уровня жизни граждан, и это — прямая заслуга каждого из вас. Конкурс «Үздік маман — 2024» в очередной раз доказал, что наши специалисты обладают высоким уровнем знаний и профессионализмом», — подчеркнул в своём выступлении А.Хасенов.

Конкурс состоял из двух этапов: тестирование на проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий. Соревнования прошли на промышленных площадках дочерних компаний КМГ — АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз» (Жетыбай), АО «КазТрансОйл» (Учебный центр Мангистауского нефтепроводного управления), ТОО «КМГ Инжиниринг» (лаборатория химического анализа, г.Актау).

Участники «Үздік маман — 2024» отметили, что конкурс ежегодно объединяет рабочие коллективы дочерних компаний КМГ и помогает оттачивать мастерство по профессиям нефтегазовой отрасли.Полный список победителей конкурса опубликован на сайте КМГ.



Айжан Кумисова