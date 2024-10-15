Когда начнутся школьные каникулы, рассказали в отделе образования Актау

Сколько дней осталось до конца первой четверти, а также положены ли младшеклассникам дополнительные выходные, редакции lada.kz рассказали в отделе образования областного центра.

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Так, осенние каникулы начнутся 28 октября и продляться до 3 ноября включительно. Отдыхать школьники будут ровно неделю. Уже 4 ноября, в понедельник, начнется вторая четверть. Она продлится до 29 декабря, после чего начнутся зимние каникулы - с 30 декабря по 8 января включительно, протяженностью 10 дней.

Самая большая - третья четверть - облегчена только первоклассникам. Их ожидают небольшие каникулы в феврале - с 10 по 16 число, в общей сложности 7 дней.

Все остальные учащиеся будут отдыхать лишь в марте, зато сразу 11 дней - с 21 по 31 число.