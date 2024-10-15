Спасение котенка восхитило жителей Актау

Жители областного центра восхитились самоотверженностью и неравнодушием актауских спасателей, приехавших на достаточно необычный вызов. Люди позвонили в экстренную службу и попросили снять с дерева котенка, жалобно мяукавшего на протяжении нескольких часов. Спасатели не заставили себя долго ждать, сообщает lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства

Пост благодарности появился сразу в четырех городских пабликах, посвященных животным: aktau_animals, club_dobryakov_aktau, fund.chance.aktau, sobaka_v_dom_aktau.

«Жильцы 7 микрорайона 29 дома услышали жалобный писк, выяснилось, что котенок забрался на самую верхушку дерева на уровне 5 этажа. Самостоятельно спуститься не мог, замерзал. Мы тоже не могли помочь. Последней надеждой стали спасатели. Они очень оперативно приехали на вызов. Ребята рисковали, ветки на самом верху очень тонкие. Благодаря их усилиям котенок был спасён! Радостно осознавать,что в наши дни существуют люди, не утратившие теплоту сердец, способные откликаться на чужую беду. Спасибо вам за то, что посвятили свои способности, умения и таланты благородному делу - спасать! Пусть все беды обходят ваши семьи стороной!», - написали теплый пост в адрес работников спецслужбы местные жители.

На вызов выезжала противопожарная служба СПЧ-2 в составе командира отряда Куаныша Халидуллаева и старшего водителя Жанибека Унайбаева.

Отметим, что за последнюю неделю это не единственная благодарность. Вчера, 14 октября, жители 26 микрорайона обратили внимание на то, что с момента вызова до момента прибытия и тушения возгорания на крыше 38 дома прошло не более 10 минут.