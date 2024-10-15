18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.42
531.39
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.10.2024, 16:13

Спасение котенка восхитило жителей Актау

Новости Актау 0 1 098 Наталья Вронская

Жители областного центра восхитились самоотверженностью и неравнодушием актауских спасателей, приехавших на достаточно необычный вызов. Люди позвонили в экстренную службу и попросили снять с дерева котенка, жалобно мяукавшего на протяжении нескольких часов. Спасатели не заставили себя долго ждать, сообщает lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Пост благодарности появился сразу в четырех городских пабликах, посвященных животным: aktau_animals, club_dobryakov_aktau, fund.chance.aktau, sobaka_v_dom_aktau.

«Жильцы 7 микрорайона 29 дома услышали жалобный писк, выяснилось, что котенок забрался на самую верхушку дерева на уровне 5 этажа. Самостоятельно спуститься не мог, замерзал. Мы тоже не могли помочь. Последней надеждой стали спасатели. Они очень оперативно приехали на вызов. Ребята рисковали, ветки на самом верху очень тонкие. Благодаря их усилиям котенок был спасён! Радостно осознавать,что в наши дни существуют люди, не утратившие теплоту сердец, способные откликаться на чужую беду. Спасибо вам за то, что посвятили свои способности, умения и таланты благородному делу - спасать! Пусть все беды обходят ваши семьи стороной!», - написали теплый пост в адрес работников спецслужбы местные жители.

На вызов выезжала противопожарная служба СПЧ-2 в составе командира отряда Куаныша Халидуллаева и старшего водителя Жанибека Унайбаева.

Отметим, что за последнюю неделю это не единственная благодарность. Вчера, 14 октября, жители 26 микрорайона обратили внимание на то, что с момента вызова до момента прибытия и тушения возгорания на крыше 38 дома прошло не более 10 минут.

«Что-то загорелось в соседнем доме, дым черный стал валить прямо на школу. Меня лично восхитило, как быстро и профессионально сработала пожарная служба. Я редко делаю комлименты государственным структурам, но здесь, правда, есть за что похвалить», -  написала нам в редакцию жительница Актау.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Наверное единственная государственная структура, которой всегда восхищаешься и гордишься )
15.10.2024, 11:50
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!