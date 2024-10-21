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20.10.2024, 20:47

Жители новостройки мерзнут без отопления в Актау

Новости Актау 0 5 166 Сергей Кораблев

Из-за отсутствия отопления жители жилого комплекса «Inzhutas» в 34 микрорайоне были вынуждены записать видеообращение к акиму области Нурдаулету Килыбаю и акиму города Абилкаиру Байпакову.

Кадр видео
Кадр видео

С начала отопительного сезона, говорят жители дома №10, они сидят без тепла. 

Погода холодная, в каждом доме есть дети и пожилые люди. Дома холодные. Обслуживающая компания, к которой мы относимся, не дает конкретного ответа. Говорят, что воды нет, тепло не поступило и подключить не можем. Просим акима области Нурдаулета Килыбая и акима города Абилкаира Байпакова решить этот вопрос, - обратились жители ЖК.

Lada.kz направила запрос на предоставление комментария в акимат.

Напомним, ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
21 число, отопления до сих пор нет! Горячую воду хоть включили ладно, но как обычно чернее нефти.
21.10.2024, 06:19
Галина63
Галина63
Почти у всего города холодно. У нас на данный момент батареи просто комнатной температуры, даже их теплыми назвать нельзя. В горячем кране холодная течет, циркуляции нет от слова совсем.
21.10.2024, 05:09
fox1167
fox1167
Одни что-ли такие? Весь город сидит без тепла и горячей воды!
21.10.2024, 00:51
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