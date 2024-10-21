Жители новостройки мерзнут без отопления в Актау

С начала отопительного сезона, говорят жители дома №10, они сидят без тепла.

Погода холодная, в каждом доме есть дети и пожилые люди. Дома холодные. Обслуживающая компания, к которой мы относимся, не дает конкретного ответа. Говорят, что воды нет, тепло не поступило и подключить не можем. Просим акима области Нурдаулета Килыбая и акима города Абилкаира Байпакова решить этот вопрос, - обратились жители ЖК.