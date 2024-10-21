Жители новостройки мерзнут без отопления в Актау

Из-за отсутствия отопления жители жилого комплекса «Inzhutas» в 34 микрорайоне были вынуждены записать видеообращение к акиму области Нурдаулету Килыбаю и акиму города Абилкаиру Байпакову.
С начала отопительного сезона, говорят жители дома №10, они сидят без тепла.
Погода холодная, в каждом доме есть дети и пожилые люди. Дома холодные. Обслуживающая компания, к которой мы относимся, не дает конкретного ответа. Говорят, что воды нет, тепло не поступило и подключить не можем. Просим акима области Нурдаулета Килыбая и акима города Абилкаира Байпакова решить этот вопрос, - обратились жители ЖК.
Lada.kz направила запрос на предоставление комментария в акимат.
Напомним, ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов.
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