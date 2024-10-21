Стали известны победители марафона в Актау

Это был первый в истории города марафон на дистанции 42,2 километра. Кроме того, участники пробежали дистанции 5 и 10 километров, преодолели 10 километров скандинавской ходьбой, а также дистанцию 21,1 километра, сообщил 911.aktau .

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 20 октября, в Актау прошел беговой марафон «Caspian marathon 2024» на приз заслуженного мастера спорта СССР по легкой атлетике Амина Туякова. В забеге участвовали около 2500 человек из всех уголков страны, а также из Норвегии, Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана, Кении, Саудовской Аравии.



По итогам соревнований Еркебулан Аташев, пробежавший среди юношей 5 км, занял 1 место, Димаш Лекеров - 2 место, Магжан Нуржан - 3 место. Среди девушек первой стала Айсулу Тултаева, в тройку лидеров вошли Аккенже Таубаева и Шынар Жанаева, занявшие 2 и 3 места соответственно.



Также среди мужчин, пробежавших дистанцию 10 км, Нурысбек Сексембай занял 1 место, Амантай Козыбаев - 2 место, Руслан Абишев - 3 место. Среди женщин 1 место присуждено Толкын Нурашевой, Айгуль Уалиевой - 2 место, Гульдане Тортбаевой - 3 место.



На дистанции 21,1 километра первым стал Дарын Конысбаев, вторым - Есенбол Жангабек, третьим - Алишер Сапаров. Среди девушек 1 место заняла Елена Толстых, 2 место - Александра Бекшева, 3 место - Турсынай Султангалиева.



На дистанции 42,2 километра отличились Ислам Аманкос, Зикрулло Маматкулов и Тимур Аманшин. Среди девушек 1 место заняла Виктория Жукова, 2 место - Гульнур Елемесова, 3 место - Эльвира Соколова.



Отметим, что, помимо марафона, 18-19 октября в области прошли спринтерские соревнования на короткие дистанции на приз Амина Туякова.