Парад национальных костюмов пройдет на набережной в Актау

Показ и шествие в национальной одежде приурочили ко Дню Республики, сообщили в ОФ "Центр местных инициатив "Мангистау". Парад состоится на площади амфитеатра.

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Парад национальной одежды пройдет на набережной Актау 22 октября в 15:00. Цель шествия - популяризация казахских национальных костюмов. Зрители также смогут увидеть на параде современную интерпретацию традиционной казахской одежды.

"Будут продемонстрированы работы отечественных дизайнеров национальной одежды. В параде будут участвовать также модные дома, мастера швейного дела, бюджетные, образовательные учреждения, совет ветеранов, совет матерей и так далее", - сообщил организатор меропрития - общественный фонд "Центр местных инициатив "Мангистау".

Помимо шествия в национальных костюмах, на площади амфитеатра пройдут национальные и спортивные игры, такие как асық ату, тоғыз кумалак, перетягивание каната и борьба. Победителей ждут награды.