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21.10.2024, 14:00

Мужчина планировал взорвать здания госорганов в Актау

Новости Актау 0 7 028 Бекболаева Динара

Попытку теракта предотвратили правоохранительные органы Мангистауской области. Мужчина готовился взорвать здания государственных учреждений, сообщили в пресс-службе КНБ.

Фото пресс-службы КНБ
Фото пресс-службы КНБ

Мужчина пытался совершить террористический акт в зданиях госорганов в Актау. Он заранее изучил местность, зафиксировав объекты на фото и видео. 

Установлено, что  он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди. В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото - и видеофиксации, - сообщила пресс-служба КНБ.

Попытку теракта предотвратили. Актауский городской суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма. 

19 октября 2024 года приговор вступил в законную силу.

В Комитете национальной безопасности отметили, что осужденный ранее был судим за убийство.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"Установлено, что он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди" Где же он нашёл болты и гвозди!?
21.10.2024, 10:31
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