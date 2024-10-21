Мужчина планировал взорвать здания госорганов в Актау

Фото пресс-службы КНБ

Мужчина пытался совершить террористический акт в зданиях госорганов в Актау. Он заранее изучил местность, зафиксировав объекты на фото и видео.

Установлено, что он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди. В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото - и видеофиксации, - сообщила пресс-служба КНБ.

Попытку теракта предотвратили. Актауский городской суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма.

19 октября 2024 года приговор вступил в законную силу.

В Комитете национальной безопасности отметили, что осужденный ранее был судим за убийство.