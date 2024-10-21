Мужчина планировал взорвать здания госорганов в Актау

Попытку теракта предотвратили правоохранительные органы Мангистауской области. Мужчина готовился взорвать здания государственных учреждений, сообщили в пресс-службе КНБ.
Мужчина пытался совершить террористический акт в зданиях госорганов в Актау. Он заранее изучил местность, зафиксировав объекты на фото и видео.
Установлено, что он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди. В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото - и видеофиксации, - сообщила пресс-служба КНБ.
Попытку теракта предотвратили. Актауский городской суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма.
19 октября 2024 года приговор вступил в законную силу.
В Комитете национальной безопасности отметили, что осужденный ранее был судим за убийство.
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