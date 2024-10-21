Суд наказал присяжного заседателя в Актау

Житель города был избран одним из присяжных заседаталей по уголовному делу. Однако в назначенное время на судебное заседание он не пришел, и понес за это ответственность, сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

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Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении присяжного заседателя. Он был избран кандидатом в коллегию присяжных заседаталей, которые должны были рассмотреть уголовное дело. На 3 октября 2024 года было назначено главное судебное разбирательство. Однако один из присяжных заседателей на процесс не явился.

В СМУС по Мангистауской области при рассмотрении уголовного дело в отношении обвиняемых по особо тяжким преступлениям подсудимыми было заявлено ходатайство о рассмотрении их дела с участием приясжных заседаталей. Были отобраны 10 основных и 2 дополнительных кандидатов в коллегию присяжныех заседаталей. Главное судебное разбирательство было назначено на 3 октября 2024 года в 15:00 часов, стороны и члены коллегии присяжных заседателей были надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения дела. Однако, по неизвестным суду причинам член коллегии присяжных заседателей С. не явился на судебное заседание, тем самым нарушил требования ч.5 ст.11 Закона Республики Казахстан «О присяжных заседателях», - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

В связи с этим, судебным приставом 4 октября 2024 года был составлен протокол в отношении нарушителя и материалы направлены в СМСпоАП Актау. Неявка гражданина без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП.

Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельств, смягчающих его ответственность и наказание, признание им своей вины и чистосердечное раскаяние, отягчающие ответственность обстоятельства не установлены. Постановлением суда от 9 октября 2024 года «С» признан виновным по ст.655 КоАП и ему назначено административное наказание в виде предупреждения, - говорится в сообщении суда.

Постановление суда в законную силу не вступило.