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21.10.2024, 16:05

Суд наказал присяжного заседателя в Актау

Новости Актау 0 2 070 Бекболаева Динара

Житель города был избран одним из присяжных заседаталей по уголовному делу. Однако в назначенное время на судебное заседание он не пришел, и понес за это ответственность, сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото - freepik.com
Фото - freepik.com

Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении присяжного заседателя. Он был избран кандидатом в коллегию присяжных заседаталей, которые должны были рассмотреть уголовное дело. На 3 октября 2024 года было назначено главное судебное разбирательство. Однако один из присяжных заседателей на процесс не явился. 

В СМУС по Мангистауской области при рассмотрении уголовного дело в  отношении  обвиняемых по особо тяжким преступлениям подсудимыми было заявлено ходатайство о рассмотрении их дела с участием приясжных заседаталей.  Были отобраны 10 основных и 2 дополнительных кандидатов в коллегию присяжныех заседаталей. Главное  судебное разбирательство было назначено на 3 октября 2024 года в 15:00 часов, стороны и члены коллегии присяжных заседателей были надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения дела. Однако, по неизвестным суду причинам член коллегии присяжных заседателей С. не явился на судебное заседание, тем самым нарушил требования ч.5 ст.11 Закона Республики Казахстан «О присяжных заседателях», - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда. 

В связи с этим, судебным приставом 4 октября 2024 года был составлен протокол в отношении нарушителя и материалы направлены в СМСпоАП Актау. Неявка гражданина без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП.

Суд при назначении наказания  учел в качестве обстоятельств, смягчающих его ответственность и наказание, признание им своей вины и чистосердечное раскаяние, отягчающие ответственность обстоятельства не установлены. Постановлением суда от 9 октября 2024 года «С» признан виновным по ст.655 КоАП и ему назначено административное наказание в виде предупреждения, - говорится в сообщении суда. 

Постановление суда в законную силу не вступило.

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