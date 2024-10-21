Каким видом рака чаще всего болеют жители Мангистау

На сегодняшний день на диспансерном учете состоят 5576 человек с онкологическими заболеваниями. С начала года зарегистрировали 251 случай смерти от рака, сообщили в Мангистауском областном онкологическом диспансере.

Фото с сайта rscf.ru

За 9 месяцев 2024 года в Мангистауской области выявили 762 больных раком. Из них больше всего случаев заболевания раком молочной железы - 108. Далее идут рак желудка – 79 случаев, рак легких - 66, колоректальный рак - 62 и рак шейки матки - 48 фактов. По данным областного онкологического диспансера, эти пять видов рака, которые чаще всего регистрируют в нашем регионе.

С начала года произошел 251 летальный исход. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель снизился на 12,4%. В динамике наблюдается увеличение доли тех, кто живет с онкологией пять и более лет, сообщили в онкодиспансере.

По росту доли лиц, проживающих пять и более лет, область занимает второе место в Республике Казахстан. Доля пациентов с ранним выявлением рака на начальной стадии имеет положительную динамику и составляет 26,5%. Скрининг на рак молочной железы за 9 месяцев этого года по плану прошли 25 480 женщин (96,4%), на рак шейки матки - 22181 женщина (70,2%). По колоректальному раку года запланировано 27919 жителей (103,1%), - сообщил директор Мангистауского областного онкологического диспансера Нурлан Джариев.

По республиканскому инвестиционному проекту в первой половине 2025 года запланирован запуск ПЭТ/КТ на базе областного онкологического центра. ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография - компьютерная томография) - это медицинская процедура, сочетающая в себе два типа тестов: позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). Эта комбинация позволяет врачам получать информацию о метаболической активности органов и тканей, их анатомическом строении.