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22.10.2024, 12:08

Свыше 92 млн задолжали жители Мангистау по налогу на имущество

Новости Актау 0 1 038 Наталья Вронская

Налог на имущество должны были уплатить около 200 тысяч жителей Мангистауской области на сумму более 363 млн. тенге. С учетом прошлых лет задолженности по состоянию на 22 октября в бюджет по налогу на имущество от жителей Мангистауской области поступило 396 млн. тенге, сообщает департамент госдоходов региона.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По закону РК, крайний срок оплаты обозначен 1 октября 2024 года. Вместе с тем в настоящее время более 63 тысяч мангистаусцев все еще имеют задолженность (с учетом неуплаты за прошлые годы) на сумму свыше 92 млн. тенге. Наибольшую задолженность имеют жители  Актау – более 80 млн. тенге. Практически полностью погашена задолженность жителями Бейнеуского района.

Физическим лицам, не оплатившим своевременно налог на имущество, направлены уведомления задолженности, которые должны быть исполнены в течение 30 рабочих дней.

Через 30 рабочих дней после вручения уведомления по задолженностям  будут направлены налоговые приказы о принудительном взыскании, которые через 5 дней передаются частным судебным исполнителям.

Частные судебные исполнители, в свою очередь, дополнительно к сумме задолженности взыскивают оплату за свои услуги, размер которой может составлять до 25% от суммы налоговой задолженности.

Проверить наличие налоговой задолженности можно на официальном сайте Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz) в электронном сервисе «Сведения об отсутствии (наличии) задолженности» раздела «Все сервисы», в мобильном приложении «e-Salyq Azamat» и чат-боте «SalyqBot» в разделе «Электронные услуги», а также через банковские приложения.

Для получения справочной информации можно обращаться по бесплатному номеру единого контакт-центра – 1414 (3) либо в управление государственных доходов по месту нахождения объекта обложения.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина.

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