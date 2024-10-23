В Актау вынесли приговор трем подсудимым, убившим и обезглавившим мужчину

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Сегодня в межрайонном специализированном суде по уголовным делам вынесли приговор трем жителям Мангистауской области, обвиняемым в жестоком убийстве. Молодые парни обвинялись в том, что похитили 59-летнего мужчину, вывезли его в степь, убили и обезглавили, а тело закопали на пустыре.

Двух фигурантов уголовного дела задержали в мае 2024 года, а третий подался в бега, но позже тоже был арестован. Расследование длилось четыре месяца. Дело поступило в суд в начале октября. Подсудимые пожелали, чтобы их судили присяжные заседатели. Судебный процесс длился недолго. В ходе него удалось доказать причастность всех обвиняемых к преступлению.

Судья СМУС Акылбек Медиев сегодня зачитал приговор.

Подсудимые получили 25, 16 и 7 лет лишения свободы соответственно. Наказание они будут отбывать в колонии средней безопасности. Выяснилось, что двое осужденных являются братьями. С них суд взыскал 10 миллионов тенге морального вреда и более 3,5 миллиона тенге материального ущерба в пользу семьи убитого мужчины, удовлетворив гражданский иск потерпевшей стороны. Кроме того, каждый из братьев заплатит в фонд пострадавших по 110 тысяч тенге. А третий осужденный - 73 тысячи тенге.

Во время оглашения приговора одной из присутствующих в зале стало плохо. Судья попросил вызвать скорую. Однако помощь медиков не понадобилась.

Приговор не вступил в законную силу.