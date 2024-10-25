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25.10.2024, 17:06

Где в Актау установили новые светофоры

Новости Актау 0 1 526 Бекболаева Динара

На сегодняшний день два светофора уже функционируют, еще четыре запустят в скором времени, сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

Новые светофоры в городе заработали в районе амфитеатра в 15 микрорайоне и возле торгового центра «Ak kala mall», между микрорайонами 29А и 29. Светофоры оснащены специальной кнопкой. Пешеходам нужно нажать на нее, чтобы загорелся зеленый свет.

В Актау запускаются 6 новых пешеходных светофоров. В настоящее время запущены светофоры в районе амфитеатра в 15 микрорайоне и возле торгового центра «Ak kala mall», между 29А и 29 микрорайонами. Для перехода дороги пешеходам нужно нажать специальную кнопку. Специалисты также выполняют работы по нанесению пешеходных полос на участках дорог, где установлены светофоры, - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

Новые пешеходные светофоры установлены по следующим адресам:

- между микрорайонами 32А и 32Б;

- между микрорайонами 11 и 11А, рядом с кафе «Шик»;

- между микрорайонами 12 и 13, около магазина «Анвар»;

- 15 микрорайон, вблизи амфитеатра;

- между микрорайонами 29А и 29, рядом с торговым центром «Ak kala mall»;

- между микрорайонами 16 и 27, возле торгового центра «Байтерек».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
molchun
molchun
Интересно кому в голову пришла такая "прорывная " идея установить пешеходный переход между 11-м и 11А мкр-ми уже 3-тий на участке в 100 метров да ещё и впереди автобусной остановки, хотя с детства учили переходить дорогу только сзади автобуса? Куда смотрит автоинспекция или это их идея?!
26.10.2024, 02:25
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