Где в Актау установили новые светофоры

На сегодняшний день два светофора уже функционируют, еще четыре запустят в скором времени, сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау

Новые светофоры в городе заработали в районе амфитеатра в 15 микрорайоне и возле торгового центра «Ak kala mall», между микрорайонами 29А и 29. Светофоры оснащены специальной кнопкой. Пешеходам нужно нажать на нее, чтобы загорелся зеленый свет.

В Актау запускаются 6 новых пешеходных светофоров. В настоящее время запущены светофоры в районе амфитеатра в 15 микрорайоне и возле торгового центра «Ak kala mall», между 29А и 29 микрорайонами. Для перехода дороги пешеходам нужно нажать специальную кнопку. Специалисты также выполняют работы по нанесению пешеходных полос на участках дорог, где установлены светофоры, - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

Новые пешеходные светофоры установлены по следующим адресам:

- между микрорайонами 32А и 32Б;

- между микрорайонами 11 и 11А, рядом с кафе «Шик»;

- между микрорайонами 12 и 13, около магазина «Анвар»;

- 15 микрорайон, вблизи амфитеатра;

- между микрорайонами 29А и 29, рядом с торговым центром «Ak kala mall»;

- между микрорайонами 16 и 27, возле торгового центра «Байтерек».