Пациент областной больницы в Актау пытался выпрыгнуть из окна

Мужчину спасли. Сейчас возле его палаты дежурят полицейские, сообщили в ДП Мангистауской области.

Скриншот с видео

В Сети появилось видео попытки самоубийства. На кадрах запечатлено, как мужчина пытается выпрыгнуть из окна, а несколько мужчин не дают ему это сделать.

Как удалось выяснить Lada.kz, это произошло в Мангистауской областной больнице в 26 микрорайоне.

Пациент 1972 года рождения поступил в больницу с проблемами сердца. Как сообщили в ДП Мангистауской области, полиция прибыла на место по вызову. Мужчину удалось спасти. По предварительной версии, причина попытки суицида - семейная ссора. Сейчас возле палаты пациента дежурят полицейские.

На данный момент состояние пациента стабильное и остается под контролем врачей. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауской областной многопрофильной больницы.