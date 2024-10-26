«Munaily Marathon» собрал более 1000 участников из девяти регионов Казахстана, среди которых были сотрудники «Самрук Қазына», КазМунайГаза и его дочерних компаний, профессиональные спортсмены и жители Мангистауской области.

КазМунайГаз провёл благотворительный марафон в Актау

Участники преодолели дистанции 5 и 10 км. Марафон был приурочен к празднованию 125-летия казахстанской нефти — важной вехи в истории страны.

Все собранные средства будут направлены на оснащение спортивных залов в трёх опорных школах Тупкараганского и Каракиянского районов, а также в городе Жанаозен. Это позволит улучшить условия для физического развития детей и поддержать здоровый образ жизни среди молодого поколения.

Глава КМГ Асхат Хасенов выразил благодарность всем участникам марафона, подчеркнув важность подобных инициатив. «Munaily Marathon» не только способствует популяризации спорта, но и даёт каждому возможность внести вклад в доброе дело, поддерживая благотворительность и общественные проекты.

КазМунайГаз не только поддерживает массовый спорт, но и регулярно участвует в благотворительных инициативах.

Кроме того, национальная компания активно реализует социальные проекты в регионах присутствия.

Ержан Макатаев