Экстаз для души: зрители окунулись в мир классической музыки в Актау

Организатором и генеральным спонсором этого прекрасного вечера выступила строительная компания «Iksor Development», с радостью принявшая многочисленных гостей.

Главная героиня вечера — скрипачка Алия Жаналиева, лауреат республиканских и международных конкурсов, участница Евразийского симфонического оркестра, гастролировавшая по миру. Она имеет звание «Мәдениет саласының үздігі». Солистку сопровождали музыканты инструментальной группы «Сезим», арт-директором и продюсером которой является Айгуль Джаналиева. Зрителям предложили погрузиться в новые грани классической музыки в современном звучании.

Среди произведений, отобранных лично Алиёй Жаналиевой из числа её любимых композиций, прозвучали сочинения Астора Пьяцоллы, Эннио Морриконе и других известных композиторов.

Задача музыкантов состояла в том, чтобы продемонстрировать музыку в широком спектре стилей — от классики с народными инструментами до коллабораций классической музыки с этно-стилем. Сочетание различных стилей и направлений воплотилось в проекте «Музыка вне времени», направленном на поддержку молодых исполнителей нашего региона.

По лицам восторженной публики, которая сопровождала артистов аплодисментами и овациями, организаторы поняли, что такие вечера нужно проводить как можно чаще. Строительная компания «Iksor Development» взяла на себя инициативу создать атмосферу, в которой каждый сможет погрузиться в мир классической музыки. Вечер также включал музыкальную викторину, победители которой получали эксклюзивные подарки.

— Я не знала, что такие мероприятия проходят в нашем городе. Я знакома с творчеством Алии Жаналиевой. Это замечательный вечер — не только для души, но и для красоты глаз. Я привела сына, который занимается игрой на барабанах, чтобы он увидел, как работает коллектив и как выступает сольный исполнитель, — поделилась Динара Мырзабаева.

— Рад был побывать на этом событии. Очень необычная подача. Спасибо компании «Iksor Development» за вечер в таком формате. Желаю им достижения всех поставленных целей, — отметил один из приглашенных гостей.

Тем временем, строительная компания «Iksor Development» завершает строительство своего проекта — жилого комплекса «Bluewaters».

— Мы рады, что в Актау много ценителей прекрасной музыки. Музыка, как и строительство, это искусство, требующее страсти, таланта и стремления к совершенству. Она наполняет наши жизни эмоциями так же, как наш новый проект, жилой комплекс «Bluewaters», наполняет пространство комфортом и стилем, — добавила руководитель отдела продаж Акмарал Илюбаева.

Арман Курашев