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28.10.2024, 15:12

Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах

Новости Актау 0 3 638 Бекболаева Динара

Погранслужба области решила избавиться от двух катеров, которые ведомство давно не использует. Объявление о продаже висит на сайте электронного аукциона.

Фото с сайта электронного аукциона
Фото с сайта электронного аукциона

На торги выставили два пограничных катера стоимостью почти в 25 миллионов тенге каждый. Это стартовая цена. Учитывая, что аукцион будет проходить на понижение, то стоимость реализации катеров будет намного ниже. В описании лотов указано, что это пограничные катера проекта «Архангел-42» «Safe Boat» с бортовыми номерами 507 и 508. Оба судна находятся на балансе департамента погранслужбы КНБ РК по Мангистауской области. Однако, продажей занимается госпредприятие “Казспецэкспорт" Министерства промышленности и строительства.

Аукцион состоится 29 октября 2024 года. 

В департаменте пограничной службы прокомментировали продажу катеров и сообщили, что эти быстроходные судна отработали свой срок службы.

Сейчас они как металлолом, без движков, просто корпус. Если человек (покупатель - авт.) поставит движки, новое навигационное оборудование, спасательное имущество, то после этого может использовать. Но для этого нужно большие средства вложить. 25 миллионов тенге они стоили, когда были новые. Сейчас копейки стоят. Это же списанные катера, - пояснили в ведомстве.

Вырученные на продаже катеров деньги пополнят государственный бюджет. А погранслужба Мангистауской области без быстроходных судов не останется. Там пояснили, что уральский завод «Зенит» производит морской транспорт, и “водный автопарк” департамента пополняется ежегодно.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
БО
БО
Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...
28.10.2024, 17:24
tim77712
tim77712
интересно что на фото с аукциона наличие двигателей сфотографировано
28.10.2024, 16:33
Vladimir00
Vladimir00
Кому этот хлам нужен.за 25 лямов можно новый купить а это дерьмо выбросить на свалку.
28.10.2024, 14:56
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