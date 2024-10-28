Скончался ветеран Узеньского месторождения Амангельды Мустафаев

Ушел из жизни ветеран-геолог Амангельды Мустафаев, посвятивший жизнь освоению Узеньского месторождения и развитию геологии региона. Об этом сообщили в акционерном обществе «Өзенмұнайгаз».

Иллюстративное фото с сайта АО «Өзенмұнайгаз»

Информацию о кончине Амангельди Мустафаева сообщили в АО «Өзенмұнайгаз» сегодня, 28 октября.

Ветеран-геолог родился в 1944 году в Таджикистане, переехал в Казахстан в 1992 году. С того времени занимал различные должности в «Өзенмұнайгаз» и снискал расположение и уважение коллектива.