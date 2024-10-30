Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Актау

Спасатели успели эвакуировать жильцов квартиры, где начался огонь. Никто не пострадал, сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

Утром 30 октября в пожарную службу поступил вызов - в жилом доме в 12 микрорайоне возник пожар. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома. По сообщению ДЧС, произошло возгорание мебели и домашних вещей. Практически полностью сгорела спальная комната, остальные помещения охватило дымом.

Пожарные эвакуировали 4 человека, их здоровью ничего не угрожает. Причины пожара устанавливаются.