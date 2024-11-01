Дорожную разметку по новейшей технологии обновляют в Актау

В Актау дорожную разметку и полосы на пешеходных переходах наносят с использованием холодного пластика, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау

Технология холодного пластика применяется на центральных автодорогах города. В частности, специалисты наносят разметку дорожных знаков и пешеходных полос на автодорогах в микрорайонах №№ 24, 15, 3, 7 и 1.

«Согласно плану, с применением технологии холодного пластика будет нанесено 4540 квадратных метров дорожных знаков и пешеходных полос. В выполнении этих работ задействованы две бригады специалистов», - сказал специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Азамат Койчибаев.

Справочно:

Холодный пластик используется для разметки автомагистралей, городских дорог, парковочных мест, пешеходных переходов и специальных символов. Материал может наноситься как на асфальт, так и на бетонное покрытие.

Производить работы разрешается, если температура воздуха выше -5°С.

Одно из главных преимуществ холодного пластика – высокая износостойкость. Он эластичен и обладает высокой адгезией к основанию. Материал устойчив к истиранию, поэтому отлично подходит для участков дороги с интенсивным трафиком. Холодный пластик не боится перепадов температуры, что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные качества в течение нескольких лет. Это существенно снижает расходы на нанесение и обновление дорожной разметки. Материал устойчив к атмосферным воздействиям и солнечному ультрафиолету, не разрушается при контакте с агрессивными средами.

Холодный пластик обладает отличными светоотражающими характеристиками, что особенно важно в ночное время. Он не содержит токсичных веществ, поэтому полностью безопасен для природы и человека. При соблюдении технологии нанесения рисунок получается четким, аккуратным и однородным по цвету. Благодаря этим характеристикам холодный пластик получил широкое распространение в сфере строительства и обслуживания дорог.