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01.11.2024, 18:35

Дорожную разметку по новейшей технологии обновляют в Актау

Новости Актау 0 1 137 Наталья Вронская

В Актау дорожную разметку и полосы на пешеходных переходах наносят с использованием холодного пластика, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

Технология холодного пластика применяется на центральных автодорогах города. В частности, специалисты наносят разметку дорожных знаков и пешеходных полос на автодорогах в микрорайонах №№ 24, 15, 3, 7 и 1.

«Согласно плану, с применением технологии холодного пластика будет нанесено 4540 квадратных метров дорожных знаков и пешеходных полос. В выполнении этих работ задействованы две бригады специалистов», - сказал специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Азамат Койчибаев.

Справочно:

Холодный пластик используется для разметки автомагистралей, городских дорог, парковочных мест, пешеходных переходов и специальных символов. Материал может наноситься как на асфальт, так и на бетонное покрытие.

Производить работы разрешается, если температура воздуха выше -5°С.

Одно из главных преимуществ холодного пластика – высокая износостойкость. Он эластичен и обладает высокой адгезией к основанию. Материал устойчив к истиранию, поэтому отлично подходит для участков дороги с интенсивным трафиком. Холодный пластик не боится перепадов температуры, что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные качества в течение нескольких лет. Это существенно снижает расходы на нанесение и обновление дорожной разметки. Материал устойчив к атмосферным воздействиям и солнечному ультрафиолету, не разрушается при контакте с агрессивными средами.

Холодный пластик обладает отличными светоотражающими характеристиками, что особенно важно в ночное время. Он не содержит токсичных веществ, поэтому полностью безопасен для природы и человека. При соблюдении технологии нанесения рисунок получается четким, аккуратным и однородным по цвету. Благодаря этим характеристикам холодный пластик получил широкое распространение в сфере строительства и обслуживания дорог.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
В Шевченко такую разметку наносили еще в 80х годах! А в Актау о ней узнали в 21 веке?
02.11.2024, 05:24
БО
БО
О боже,новейшие технологии 20 века, не 21-го ,не путаем, да ещё и с ведром)))...
02.11.2024, 04:38
fox1167
fox1167
То, что уже давным-давно применяется во всём мире, в Актау считается НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. На сколько же мы отстали. Ужас!
01.11.2024, 15:02
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