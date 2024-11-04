Вой пожарных сирен переполошил жителей Актау

В редакцию lada.kz поступили сообщения от актаусцев, напуганных звуком сирен на центральных улицах города. В пресс-службе ДЧС Мангистауской области рассказали, что происходит в областном центре.

фото прислано жителями

Горожане сообщили о скоплении пожарных и полицейских машин в район ЖК «Оазис», около ТЦ «Ардагер» и в других местах.

Выяснилось, что звуки сирен и мигалок не имеют отношения к черезвычайному происшествию. В городе проводится рейд под названием «Уступи дорогу пожарной машине». Водителей областного центра приучают не игнорировать наличие спасательной техники на дорогах.

Не редки случаи, когда автовладельцы отказываются пропускать пожарные, полицейские машины, а также кареты скорой помощи. Совместный рейд напоминает им о том, что каждая потерянная минута может стоить кому-то жизни.