Несколько жилых комплексов остались без электроэнергии в Актау

Люди массово присылают сообщения в чат акимата Мангистауской области с жалобой на то, что электроэнергию в их квартире отключили поздней ночью.

«С часу ночи обещают дать свет через 2 часа. Кто порвал силовой кабель, в чем проблема, объясните» - говорят одни.

«В городе полный бардак! Свет - без конца аварии на линии, особенно в 15 микрорайоне, теперь и в 17 микрорайоне, до сих пор проблемы с теплом, питьевая вообще ужас. У нас есть руководство области, чем занимается? Без войны сидим, а как на войне!» - возмущаются другие.

«Когда в "Грин Плаза" будут свет, вода и отопление?! Тут живут порядка 3000 человек! Вы понимаете!» - на эмоциях пишут третьи.