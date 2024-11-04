Несколько жилых комплексов остались без электроэнергии в Актау

Авария на высоковольтном кабеле стала причиной отключения электричества сразу трех крупных жилых комплексов в областном центре.
Люди массово присылают сообщения в чат акимата Мангистауской области с жалобой на то, что электроэнергию в их квартире отключили поздней ночью.
«С часу ночи обещают дать свет через 2 часа. Кто порвал силовой кабель, в чем проблема, объясните» - говорят одни.
«В городе полный бардак! Свет - без конца аварии на линии, особенно в 15 микрорайоне, теперь и в 17 микрорайоне, до сих пор проблемы с теплом, питьевая вообще ужас. У нас есть руководство области, чем занимается? Без войны сидим, а как на войне!» - возмущаются другие.
«Когда в "Грин Плаза" будут свет, вода и отопление?! Тут живут порядка 3000 человек! Вы понимаете!» - на эмоциях пишут третьи.
В ГКП АУЭС разъяснили ситуацию:
«В связи с повреждением высоковольтного кабеля без электроэнергии остались жилые дома "Оазис", "Самал" в 15 микрорайоне, а также ЖК "Грин парк" в 17 мкр. В настоящее время бригада АУЭС проводит работы по определению места повреждения. Определены два повреждения, одна точка найдена и ведется ремонт. По определению второй точки было выявлено, что над кабелем проходит линия интернета "Х-com". Для демонтажа колодца интернета вызвали представителей компании. После демонтажа будут проведены работы по восстановлению поврежденного кабеля».
Людей просят отнестись с пониманием, сроков окончания ремонта не называют.
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