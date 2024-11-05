“Если считаете свой бизнес уникальным - вы не предприниматель” - Асель Машанова дала мастер-класс актаусцам

Асель Машанова дала мастер-класс актаусцам

Асель - основатель сети компаний Lulu Group, Metabody, Metafarm и мама 4 детей. Она успешно совмещает бизнес и материнство, и охотно делится с коллегами по цеху советами, как выстоять в работе, не потерять себя и достичь целей. По ее словам, многие предприниматели делают одни и те же ошибки - в первую очередь они недооценивают значение мышления в своей работе. Успех в бизнесе напрямую зависит от того, как бизнесмен думает и как он воспринимает окружающую среду. И это не про умение считать деньги и даже не про чутье.

Я часто слышу от предпринимателей: “О, Асель, я нашел/нашла уникальную нишу”. Спрашиваю: “А кто там игроки?”, а мне отвечают: “Там нет игроков”. Я говорю: “Поздравляю, там нет денег”. Если вы заходите в нишу, которую вы считаете уникальной, то скорей всего там нет денег. Поэтому туда никто не заходит. Предприниматель - это тот, кто готов на большой риск и готов предпринимать. Это значит, если он упадет, он встанет и заново будет делать. Придет какой-нибудь Wildberries, маркетплейс, сметет его бизнес, а он новый откроет. Если вы вцепились в свой бизнес и говорите “Он слишком уникален”, это значит, вы не предприниматель, - объясняет Асель.

По словам Машановой, считать свой бизнес уникальным - это один из видов гордыни, которая не дает предпринимателю расти и расширятся. Именно гордыня мешает бизнесмену делегировать многие функции и нанимать на работу специалистов, которые умнее его. Предприниматель, который выполняет в своей компании всю работу от руководителя до уборщика, рано или поздно потеряет ее, считает эксперт. Те, кто добился успехов в бизнесе, знают, что самое важное в нем - это команда.

Успешный бизнесмен создает не компанию, он создает сильную команду.

Если вы посмотрите на 500 компаний списка S&P 500, то люди, которые создают свой бизнес и успешно растят его до определенного уровня, если они вовремя не создают команду управленцев, то это те же люди, которые похоронят свой бизнес. И мы знаем миллион примеров, когда и Стива Джобса увольняли из своей же компании, потому что ты влюблен в свой бизнес, у тебя созависимые отношения, ты номинировал свой бизнес с кем-то, с сыном, с мужем, с партнером. У тебя нет чистоты восприятия информации. В этом плане нужно отследить у себя установки, потому что мы все разговариваем установками и говорим: “Лучше меня никто не сделает”, “Я никому не доверяю”. Слушай, если ты не доверяешь, то ты с накладной рубахой умрешь, - говорит Асель.

Кроме того, в этой сфере нужно уметь сохранить фокус, говорит Асель Машанова. Не распыляться, а держать акцент на одной нише, добиться сначала успехов в ней, выстроить личный бренд. Таким образом у владельца бизнеса вырабатывается Top-of-mind. Этот термин в переводе дословно означает «верхняя часть разума», а простыми словами это, с чем ассоциируется предприниматель и его дело. Асель объясняет проще: Top-of-mind - это то, что про вас говорят, когда вы выходите из комнаты. К примеру, Илон Маск ассоциируется с Tesla, а Стив Джобс - с Apple.

Молодые предприниматели мало задумываются о личном бренде, в первую очередь их волнует личное обогащение. Этот способ мышления хорош в первые годы ведения бизнеса, оно помогает заработать много денег, но потом такой ход мыслей становится серьезным препятствием, рассказывает Машанова.

Первые три года в бизнесе ребята реально не осознают, зачем они это делают. Они сначала хотят денег. И вот проходит три года, они все сделали, они заработали свои миллионы, купили машину, начали путешествовать, качество жизни улучшилось. А потом раз - и смысл жизни теряется. Дальше нет топлива, на чем топить свою идею, свой бизнес. До трех лет стартапы - это “долина смерти”. Предприниматели устают, выгорают. И выживает тот, кто сумеет выбраться из этой “долины смерти”, то есть перестроить мышление, - говорит Асель.

Встреча с бизнес-экспертом в Актау пролетела буквально на одном дыхании. Местная предпринимательница Айгуль Ильясова призналась, что выступление Асель Машановой стало для нее своего рода психологическим тренингом. Женщина долгое время пыталась понять, как совмещать бизнес и семью, и наладить отношения с детьми. На бизнес-завтраке Ильясова нашла ответы на свои вопросы.

Я многое для себя выписала. Самое главное, что я отметила для себя - это важность делегирования. Невозможно быть и операционным директором, и маркетологом, и всем, и рассчитывать на рост. Я думала, это будет просто такой бизнес-завтрак, где будут говорить про масштабирование. Но на самом деле были затронуты базовые темы, касающиеся личности человека, мышления, отношений в семье и в целом целей в жизни. Это, можно сказать, был мини-тренинг личностного роста. И подача этой информации играет большую роль. То, как Асель рассказала, это через свой опыт и личные примеры, было очень полезно и содержательно. Меня также волновал вопрос отношений мамы с детьми-подростками. Казалось бы, где бизнес-завтрак, а где дети. Но я тут услышала важные советы для себя, - поделилась бизнесвумен.

Бизнес-завтрак для актауских предпринимателей организовал Евразийский банк - один из ведущих банков Казахстана. В этом году он отмечает 30-летие. В честь этой круглой даты по всей стране финансовый институт проводит полезные бизнес-встречи, а также социальные и благотворительные акции.

Айдана Исакова