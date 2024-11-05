В поселке Курык ветер сорвал крыши Дома культуры и управления казначейства

Шквалистый ветер бушует не только в Актау, страдают и районы Мангистауской области. О последствиях непогоды сообщили в ДЧС региона.

Фото из соцсетей

В селе Курык Каракиянского района порывами ветра сорвало крыши зданий Дома культуры и районного управления казначейства. Площадь сорванной кровли в Доме культуры составила 110 квадратных метров, сообщили в ДЧС Мангистауской области.

В поселке Жетыбай ветер сорвал часть крыши средней школы №3. В соцсетях появилось видео с метеорологической картой Мангистау - на нем в районе села Курык буквально происходит столкновение нескольких воздушных масс.

Жители Жанаозена тоже жалуются на летающие крыши зданий. Из Форта-Шевченко прислали видео шторма на море.



Накануне жителям Мангистауской области прислали предупреждение от Службы спасения 112, в котором говорилось, что 5 ноября ожидаются усиление ветра до 23-28 м/с и сильный дождь.

Согласно прогнозу погоды, сегодня, ближе к вечеру, в Актау вновь усилится ветер.