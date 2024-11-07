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07.11.2024, 10:36

Актау затопило дождевыми водами

Новости Актау 0 2 250 Бекболаева Динара

В городе устраняют последствия ливня. На затопленных улицах работают бригады коммунальной службы. На данный момент в Актау откачали 350 кубометров дождевой воды, сообщили в городском акимате. 

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

В Актау сотрудники коммунальной службы провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах. 

В настоящее время ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:
- 16 микрорайон, возле ЖК «Инара»;
- 17 микрорайон, «Халык арена»;
- 12 мкр., возле дома №59;
- между 30 и 32 микрорайонами;
- 32В мкр., ЖК «Шаңырақ».

В этих работах задействованы: 3 ответственных мастера, 21 дорожный рабочий, 4 водителя, 1 бойлер, 3 "Газели" и 6 мотопомп. С автомобильных дорог откачено 350 м3 воды. Работы по продолжаются.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
увы для этого нужны мозги
07.11.2024, 11:32
Ingul
Ingul
Акимат, аууу..., забетонируйте подземные резервуары в местах скопления воды и используйте для полива деревьев. И не надо будет героически устранять последствия затопления дождевыми водами.
07.11.2024, 10:19
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