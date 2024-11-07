Актау затопило дождевыми водами

В городе устраняют последствия ливня. На затопленных улицах работают бригады коммунальной службы. На данный момент в Актау откачали 350 кубометров дождевой воды, сообщили в городском акимате.

Фото пресс-службы акимата Актау

В Актау сотрудники коммунальной службы провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.

В настоящее время ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:

- 16 микрорайон, возле ЖК «Инара»;

- 17 микрорайон, «Халык арена»;

- 12 мкр., возле дома №59;

- между 30 и 32 микрорайонами;

- 32В мкр., ЖК «Шаңырақ».

В этих работах задействованы: 3 ответственных мастера, 21 дорожный рабочий, 4 водителя, 1 бойлер, 3 "Газели" и 6 мотопомп. С автомобильных дорог откачено 350 м3 воды. Работы по продолжаются.