"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылку

В социальных сетях гуляет рассылка без авторства о том, что казахстанцам нужно успеть снять наличные деньги со своих банковских карт до 8 ноября, так как потом якобы банковская система временно остановит свою работу. В Национальном банке прокомментировали эти сообщения.

Фото visasam.ru

В рассылке, которую сейчас получают жители Казахстана, говорится, что в 11 ноября 2024 года все банки страны переходят на международный стандарт ISO 20022 с платежными поручениями в формате МХ. В связи с этим, анонимный автор рекомендует гражданам успеть снять наличные до 8 ноября 2024 года, так как с 11 ноября банки якобы временно не будут работать в течение трех дней.

С 11 ноября не рекомендуется проводить любые денежные переводы, так как существует риск, что деньи могут "зависнуть" в системе, - говорится в рассылке.

В пресс-службе Национального банка РК прокомментировали эти сообщения. Регулятор отметил, что работы по переходу банков на новый формат не затронут платежи по карточкам клиентов.

Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам. Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений, - отметили в Нацбанке.

При этом, в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022), говорится в релизе.