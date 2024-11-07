Внимание, гололёд! Трассы Мангистау начали посыпать реагентами

Ночью выпал снег в восточной и центральной частях Мангистауской области, поэтому на трассы отправили спецтехнику, чтобы посыпать дороги песчано-соляной смесью от наледи, сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Фото "ҚазАвтоЖол"

Зима в Мангистаускую область пришла раньше, чем ожидали. В ночь с 6 на 7 ноября снег выпал в районе сел Шетпе, Сайотес и Бейнеу. Непогода добралась и до города Жанаозен, сообщают в «ҚазАвтоЖол». Из-за резкого похолодания на трассах может образоваться гололед, что смертельно опасно для автомобилистов, поэтому ночью в районы, где выпал снег, направили спецтехнику.

Циклон прошел, минусовая температура установилась, это означает, что стопроцентно гололед будет. Чтобы не закрывать трассы по время непогоды, мы предварительно посыпаем дороги реагентами. В этом году эти работы мы начали чуть раньше, чем в прошлом, - отметил руководитель Мангистауского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Казбек Мамбетов.

Сообщается, что с помощью спецтехники обработали около 94 000 м2. Согласно прогнозу погоды, Мангистаускую область в ближайшие дни ожидает похолодание, сильный ветер и гололёд.