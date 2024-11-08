Сезон закрыт: туризм по маршрутам «Өнере» и «Көкесем» запрещен в Мангистау

Популярные туристические маршруты «Онере» и «Кокесем» закрыты для посещения до марта 2025 года. Об этом сообщили специалисты Устюрского заповедника, передает lada.kz.

фото предоставлено специалистами Устюртского заповедника

По информации экозащитников, эти места разрешены для туризма с марта по октябрь ежегодно. В остальное время посещение их строго запрещено. Граждан просят не нарушать правило.

Останцы Өнере - это холмы необычного типа, расположенные на южной оконечности Кендерли-сора, у подножия пойменных вод ручья Өнере. Остане́ц — изолированный массив горной породы, который остался после разрушения окружавшей его более неустойчивой породы какими-либо экзогенными факторами — выветриванием, эрозией, воздействием воды и т. д. В Мангистау останцы имеют пирамидальную форму, а по бокам - холмы с крутыми склонами. В Өнере, в центре сора, находятся пять останцов.

Живописная природа вершины урочища Көкесем не перестает удивлять. Здесь можно увидеть останки морских существ, застывших в камне на месте древнего морского дна, каменные скульптуры, напоминающие образы сказочных героев. В Нижнем предгорье вершины находится пресный Кокесемский источник, стекающий по камням. Этот колодец является источником жизни архаров и других животных. На краю вершины есть колодец Кокесем.

Также в заповеднике рассказали корреспонденту lada.kz, как надлежащим образом оформить пропуск на туристические маршруты, не нарушая законодательство РК.

«В Устюртском заповеднике имеется 2 туристических маршрута – «Өнере» и «Көкесем». Паспорта на туристические маршруты утверждены приказом №82 от 20.03.2008 г. Комитета лесного и охотничьего хозяйства. Туристические маршруты расположены на охранной территории заповедника. Их протяженность - 814 км, тип маршрута - комбинированный, то есть и пеший, и автомобильный. Допускается до 10 человек в одной туристической группе», - объяснили специалисты.

Для посещения туристских объектов на территории заповедника оформляется разрешение от администрации заповедника. Для получения разрешения по маршрутам в туристический сезон необходимо в течение 5 рабочих дней заранее сообщить в администрацию заповедника по телефону: 8(72934)76833, 87712243870 или электронной почте Ystyurt-OOPT@mail.ru следующую информацию:

даты прибытия и отъезда туристов, количество людей в группе, ФИО участников (предоставить документы, потверждающие личности);

документы на автотранспорт: марка, государственный номер (не более 5 машин на одну экскурсию);

а также все необходимые вещи и продукты питания туристы несут с собой (палатку, бинокль, медицинскую аптечку и. т. д.).

Заповедник тесно сотрудничает с частными туроператорами Мангистауской области в сфере развития местного и международного туризма. Таким образом, через них привлекаются иностранные и местные туристы.

В соответствии с Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира от 30.12.2020 г. №27-5-6/253 «Об утверждении размеров тарифов за услуги, оказываемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящегося в его ведении» по туристскому маршруту «Өнере» и «Көкесем» взимается плата за услуги, оказываемые посетителям.

Плата за услуги от туристов: