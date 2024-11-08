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08.11.2024, 13:37

Сезон закрыт: туризм по маршрутам «Өнере» и «Көкесем» запрещен в Мангистау

Новости Актау 0 2 055 Наталья Вронская

Популярные туристические маршруты «Онере» и «Кокесем» закрыты для посещения до марта 2025 года. Об этом сообщили специалисты Устюрского заповедника, передает lada.kz.

фото предоставлено специалистами Устюртского заповедника
фото предоставлено специалистами Устюртского заповедника

По информации экозащитников, эти места разрешены для туризма с марта по октябрь ежегодно. В остальное время  посещение их строго запрещено. Граждан просят не нарушать правило.

Останцы Өнере - это холмы необычного типа, расположенные на южной оконечности Кендерли-сора, у подножия пойменных вод ручья Өнере. Остане́ц —  изолированный массив горной породы, который остался после разрушения окружавшей его более неустойчивой породы какими-либо экзогенными факторами — выветриванием, эрозией, воздействием воды и т. д. В Мангистау останцы имеют пирамидальную форму, а по бокам - холмы с крутыми склонами. В Өнере, в центре сора, находятся пять  останцов.

Живописная природа вершины урочища Көкесем не перестает удивлять. Здесь можно увидеть останки морских существ, застывших в камне на месте древнего морского дна, каменные скульптуры, напоминающие образы сказочных героев. В Нижнем предгорье вершины находится пресный Кокесемский источник, стекающий по камням. Этот колодец является источником жизни архаров и других животных. На краю вершины есть колодец Кокесем.

Также в заповеднике рассказали корреспонденту lada.kz, как надлежащим образом оформить пропуск на туристические маршруты, не нарушая законодательство РК.

«В Устюртском заповеднике имеется 2 туристических маршрута – «Өнере» и «Көкесем». Паспорта на туристические маршруты утверждены приказом №82 от 20.03.2008 г. Комитета лесного и охотничьего хозяйства. Туристические маршруты расположены на охранной территории заповедника. Их протяженность - 814 км, тип маршрута - комбинированный, то есть и пеший, и автомобильный. Допускается до 10 человек в одной туристической группе», - объяснили специалисты.

Для посещения туристских объектов на территории заповедника оформляется разрешение от администрации заповедника. Для получения разрешения по маршрутам в туристический сезон необходимо в течение 5 рабочих дней заранее сообщить в администрацию заповедника по телефону: 8(72934)76833, 87712243870 или электронной почте Ystyurt-OOPT@mail.ru следующую информацию:

  • даты прибытия и отъезда туристов, количество людей в группе, ФИО участников (предоставить документы, потверждающие личности);
  • документы на автотранспорт: марка, государственный номер (не более 5 машин на одну экскурсию);
  • а также все необходимые вещи и продукты питания туристы несут с собой (палатку, бинокль, медицинскую аптечку и. т. д.).

Заповедник тесно сотрудничает с частными туроператорами Мангистауской области в сфере развития местного и международного туризма. Таким образом, через них привлекаются иностранные и местные туристы.

В соответствии с Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира от 30.12.2020 г. №27-5-6/253 «Об утверждении размеров тарифов за услуги, оказываемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящегося в его ведении» по туристскому маршруту «Өнере» и «Көкесем» взимается плата за услуги, оказываемые посетителям.

Плата за услуги от туристов:

  • Предоставление туристских троп на 1 (одного) человека на 1 (один) день - 1500 тенге;
  • Пребывание на территории государственного природного заповедника на 1 (один) день на 1 (одну) группу;
  • Экскурсовод - 1700 тенге;
  • Проводник-инспектор - 1800 тенге (1 группа-10 человек);
  • Предоставление транспортных услуг (автотранспорт УАЗ): на 1 (один) день - 17500 тенге.

 

 

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