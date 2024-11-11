Плейлист ISKRA Qazaqstan: Amourski — новая искра казахстанской сцены

В Алматы прошел необычный перформанс казахстанского артиста Amourski. Это выступление сопровождало запуск шестого плейлиста ISKRA Qazaqstan — проекта Яндекс Музыки, направленного на поддержку новых талантов. Плейлист помогает молодым артистам привлечь внимание широкой аудитории, благодаря персонализированным рекомендациям, доступным более чем 20 миллионам активных пользователей сервиса.
Amourski, чьи хиты «Я не спал» и «Красками» уже завоевали популярность среди казахстанской аудитории, стал той самой «искрой» нового плейлиста музыкального сервиса. Известный своим загадочным образом, включая маску золотого тигра, Amourski не только выпускает собственные треки, но и работает в качестве саунд-продюсера, помогая другим артистам. За его плечами многолетний опыт, который привёл его к мульти-платиновому статусу.
Помимо Amourski, в новом плейлисте ISKRA Qazaqstan представлены такие исполнители, как Aman Ahmet, Sanzhar, The Brookln, и AYU. Проект ISKRA от Яндекс Музыки помогает артистам найти свою аудиторию, используя алгоритмы персональных рекомендаций «Моя Волна». За время существования проекта, с момента его запуска в сентябре 2023 года, в плейлист были добавлены более 30 казахстанских исполнителей, чьи треки стали популярными, благодаря системе рекомендаций сервиса.
Amourski привлёк внимание публики своим внезапным перформансом в одном из торговых центров Алматы. В сопровождении танцоров артист исполнил свои треки и поделился эмоциями от участия в проекте ISKRA Qazaqstan.
Спасибо, что пришли сегодня. Для меня большая честь быть частью проекта ISKRA Qazaqstan от Яндекс Музыки. Этот плейлист — уникальная возможность для молодых артистов, таких как я, показать своё творчество широкой аудитории. Благодаря рекомендациям Яндекс Музыки мои треки стали заметнее, и я благодарен каждому, кто их слушает,— поделился артист.
С помощью ISKRA Qazaqstan, некоторые исполнители смогли увеличить количество прослушиваний в 65 раз. Например, прослушивания одного из артистов Искры Jazzdauren за три месяца выросли с 24 000 до 5 миллионов.
Музыкальный сервис продолжает активно поддерживать местных артистов, предоставляя им возможность быть замеченными не только в Казахстане, но и за его пределами.
О Яндекс Музыке:
Яндекс Музыка — это один из крупнейших стриминговых сервисов СНГ с доступом к более чем 80 миллионам треков и 440 тысячам подкастов. А система рекомендаций сервиса - "Моя Волна" помогает пользователям открывать новую музыку на основе своих вкусов, занятий и настроения. Яндекс Музыка доступна по подписке Яндекс Плюс.
Алина Байдакова
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