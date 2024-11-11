В Алматы прошел необычный перформанс казахстанского артиста Amourski . Это выступление сопровождало запуск шестого плейлиста ISKRA Qazaqstan — проекта Яндекс Музыки, направленного на поддержку новых талантов. Плейлист помогает молодым артистам привлечь внимание широкой аудитории, благодаря персонализированным рекомендациям, доступным более чем 20 миллионам активных пользователей сервиса.

Плейлист ISKRA Qazaqstan: Amourski — новая искра казахстанской сцены

Amourski, чьи хиты «Я не спал» и «Красками» уже завоевали популярность среди казахстанской аудитории, стал той самой «искрой» нового плейлиста музыкального сервиса. Известный своим загадочным образом, включая маску золотого тигра, Amourski не только выпускает собственные треки, но и работает в качестве саунд-продюсера, помогая другим артистам. За его плечами многолетний опыт, который привёл его к мульти-платиновому статусу.

Помимо Amourski, в новом плейлисте ISKRA Qazaqstan представлены такие исполнители, как Aman Ahmet, Sanzhar, The Brookln, и AYU. Проект ISKRA от Яндекс Музыки помогает артистам найти свою аудиторию, используя алгоритмы персональных рекомендаций «Моя Волна». За время существования проекта, с момента его запуска в сентябре 2023 года, в плейлист были добавлены более 30 казахстанских исполнителей, чьи треки стали популярными, благодаря системе рекомендаций сервиса.

Amourski привлёк внимание публики своим внезапным перформансом в одном из торговых центров Алматы. В сопровождении танцоров артист исполнил свои треки и поделился эмоциями от участия в проекте ISKRA Qazaqstan.

Спасибо, что пришли сегодня. Для меня большая честь быть частью проекта ISKRA Qazaqstan от Яндекс Музыки. Этот плейлист — уникальная возможность для молодых артистов, таких как я, показать своё творчество широкой аудитории. Благодаря рекомендациям Яндекс Музыки мои треки стали заметнее, и я благодарен каждому, кто их слушает,— поделился артист.

С помощью ISKRA Qazaqstan, некоторые исполнители смогли увеличить количество прослушиваний в 65 раз. Например, прослушивания одного из артистов Искры Jazzdauren за три месяца выросли с 24 000 до 5 миллионов.

Музыкальный сервис продолжает активно поддерживать местных артистов, предоставляя им возможность быть замеченными не только в Казахстане, но и за его пределами.

О Яндекс Музыке:

Яндекс Музыка — это один из крупнейших стриминговых сервисов СНГ с доступом к более чем 80 миллионам треков и 440 тысячам подкастов. А система рекомендаций сервиса - "Моя Волна" помогает пользователям открывать новую музыку на основе своих вкусов, занятий и настроения. Яндекс Музыка доступна по подписке Яндекс Плюс.

Алина Байдакова